Экранные влюбленные, ненавидевшие друг друга во время съемок

Актерская профессия не так легка, как может показаться рядовому зрителю. Часто актерам приходится играть в кадре влюбленных, когда вне съемочной площадки они испытывают неприязнь друг к другу.

Среди таких экранных влюбленных: Анджелина Джоли и Брэд Питт, Мэрилин Монро и Тони Кертис, Джейми Дорнан и Дакота Джонсон и другие. Читайте кто из знаменитостей ненавидел друг друга до конца съемочного процесса, а у кого эта неприязнь переросла в любовь.

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Экранные влюбленные, ненавидевшие друг друга в жизни

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

Съемки фильма "50 оттенков серого" оказались не столь пылкими, как результат, представленный на экранах. Основная причина заключалась в том, что главные актеры Дакота Джонсон и Джейми Дорнан не могли установить взаимопонимание и найти правильный подход друг к другу. Эротические сцены стали столь сложной задачей, что для их выполнения привлекали дублеров. По сообщению, причиной напряженной атмосферы и конфликтов была жена Джейми Дорнана, против против участия мужа в съемках.



Джейми Дорнан и Дакота Джонсон / B&H Film Distribution

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Всем известно, что актеры познакомились во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит", где между ними возникли настоящие чувства. Но мало кто знает, что в самом начале съемки Анджелина и Брэд не только не нашли общего языка, а вели себя "как скорпионы в банке", по словам режиссера.

Бред мне казался высокомерным. А я ему, наверное, – ненормальной истеричкой,

– вспоминала Джоли.

Двое голливудских секс-символов, наконец, были заперты в одном вагончике, чтобы они нашли общий язык. И это оказалось успешным шагом – с тех пор они не расставались, даже поженились. В течение этих лет пара родила шестерых детей и выглядела очень счастливой. Однако разрыв отношений был не менее скандальным, чем их знакомство. Экс-супруги все еще делит детей, и сейчас они действительно не могут терпеть друг друга.



Анджелина Джоли и Брэд Питт / New Regency Productions

Мэрилин Монро и Тони Кертис

Съемки культового фильма "В джазе только девочки" стали настоящим испытанием для актеров в главных ролях. Тони Кертис оказался особенно недоволен своей партнершей. Он обжаловал скандальное поведение Мэрилин на съемочной площадке и даже утверждал, что она "целуется, как Гитлер". Одно из опозданий Монро привело к задержке съемок на 2-3 часа, а для произнесения реплики "Это я, Шугар" ей понадобилось 47 дублей.



Мэрилин Монро и Тони Кертис / The Mirisch Corporation

Клэр Дейнс и Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо и Клэр Дейнс, воплотившие роли Ромео и Джульетты, оказались ожесточенными врагами за кадром. Особенно это отмечалось тем, что Клер не могла терпеть шуток Лео, а он со своей стороны считал ее жестокой. Это привело к тому, что актеры почти не общались между собой вне камер.



Клэр Дейнс и Леонардо Ди Каприо / Twentieth Century Fox

Моника Белуччи и Венсан Кассель

Итальянская звезда кино и французский актер встретились на съемках фильма "Квартира" в 1996 году и сразу между ними вспыхнула искра. Однако это была не взаимная страсть, а скорее неприязнь. Венсан поделился, что поначалу Моника казалась ему "еще одной грудастой моделью, решившей стать актрисой". Со своей стороны, Моника имела впечатление, что Кассель – высокомерный тип. Однако после нескольких дней съемок неприязнь превратилась в симпатию, а впоследствии – в глубокий роман и брак.



Моника Беллуччи и Венсан Кассель / M6 Films