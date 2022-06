Номинированная на Оскар "Худший человек в мире" в украинских кинотеатрах выйдет в июле

Романтическая комедия "Худший человек в мире" выйдет 14 июля в кинотеатрах Украины. Картина получила ряд наград и высокие оценки как критиков, так и зрителей по всему миру.

В этом году фильм был номинирован на премию Оскар в категориях "Лучший международный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий". Об этом 24 каналу сообщила компания "Артхаус Трафик".

Стоит дополнить, что мировая премьера картины "Худший человек в мире" состоялась в 2021 году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где исполнительница главной роли Ренате Рейнстве получила Приз за Лучшую женскую роль. Украинская премьера прошла на Одесском международном кинофестивале в 2021 году.

"Худший человек в мире": о чем идет речь в фильме

В центре сюжета – 30-летняя Юлия, которая на одной из вечеринок встречает обольстительного молодого человека. У нее есть успешный парень, но ее карьера и мечты не реализуются. С надеждой на лучшую жизнь, она с головой ныряет в любовь. Однако спасет ли новый парень девушку от старых проблем – узнаете после просмотра ленты.

"Худший человек в мире": смотрите трейлер

Над фильмом работал один из лучших современных режиссеров Норвегии – Йоаким Триер. Его трижды отмечали норвежским Оскаром – премией Amanda. Также Триер снимал мистический триллер "Тельма", ленты "Громче, чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер, "Осло, 31 августа" и "Реприза". А еще режиссер является обладателем наград фестивалей в Торонто и Карловых Варах и номинантом на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Как критики оценили фильм

В мире фильм восприняли тепло как кинокритики, так и зрители: ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 96%, на сайте Metacritic – 90 баллов с отметкой Must see, а на IMDb – 7.9. В конце 2021 года картина вошла в списки лучших фильмов года от международных изданий Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter и IndieWire.

"Худший человек в мире" – лучшая лента в мире. Это бриллиант. Меня очень поразила выдающаяся игра актрисы, исполнившей главную роль,

– так громко отметил фильм знаменитый кинорежиссер Пол Томас Андерсон, чья "Локрическая пицца" конкурировала с работой Триера на Оскаре.

Как мы отмечали выше, украинские зрители смогут посмотреть фильм "Худший человек в мире" в кинотеатрах с 14 июля.