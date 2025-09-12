Осенний вечер пятницы – это лучшая возможность для ароматного напитка, уютного пледа и удачного кино. Это время разгрузиться, подготовиться к выходным и по-настоящему отдохнуть.

Чтобы не тратить время на поиски фильмов, Кино 24 подобрало три новинки от Netflix. Это яркие и разножанровые ленты, что создадут атмосферный киновечер и захватят с первых минут.

"Клуб убийств по четвергам"

Элизабет, Рон и Ибрагим – друзья, которые проживают в британском доме престарелых. У них особая традиция – собираться вместе каждый четверг, чтобы расследовать нераскрытые убийства местной полиции. Впоследствии к ним присоединяется "новенькая" – бывшая медсестра Джойс.

И вдруг одного из владельцев заведения убивают, а существование дома оказывается под угрозой. Теперь четверка друзей могут по-настоящему попробовать себя в роли детективов.

"Клуб убийств по четвергам": смотрите трейлер онлайн

"Влюбись в меня"

Молодая налоговая инспектор Лилли едет из Германии на Майорку к младшей сестре Валерии. Там Лилли обнаруживает, что девушка обручилась с французом Ману и планирует инвестировать большие средства в их совместный бизнес.

Главная героиня с сомнением и подозрением относится к жениху сестры и планирует узнать о нем больше. Но внезапное появление в ее жизни привлекательного незнакомца отвлекает внимание.

"Влюбись в меня": смотрите трейлер онлайн

"Не тот Париж"

В центре сюжета – одинокая девушка Дон, которая мечтает побывать во Франции. Когда она получает возможность принять участие в реалити-шоу, проходящем в Париже, то сразу же соглашается.

Но когда самолет приземлился, Дон понимает, что на самом деле это город Париж, что в штате Техас. Девушка хочет как можно скорее выскользнуть из игры, но вдруг ее внимание привлекает привлекательный холостяк. Это усложняет ее план.

"Не тот Париж": смотрите трейлер онлайн