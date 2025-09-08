Жанр хоррора вышел на новый уровень. Появление фильма "Субстанция" в 2024 заставило многих переосмыслить темы, которые могут поднимать такие ленты. Поэтому и в этом году вышло уже немало интересных лент ужасов, которые стоят просмотра.

Новые истории заставят дрожать от страха и оглядываться в темноте. Более того: они напугают не только ужасными сценами, но и психологическим подтекстом. Кино 24 расскажет больше о хоррорах, вышедших в 2025 году.

"Дожить до рассвета"

В центре сюжета – Мелани Кловер, которая через год после того, как таинственно исчезла ее сестра, отправляется с друзьями в отдаленную долину. Они хотят наконец найти ответы на вопросы. Но группу настигает ужасный убийца. Проснувшись, они оказываются в начале того самого вечера. Так товарищи снова и снова переживают кошмар. Единственный выход – дожить до рассвета.

"Дожить до рассвета": смотрите трейлер онлайн

"Одно целое"

Бодигорор рассказывает об учительнице Милли и музыканте Тиме, которые поселяются в загородном доме. Пара живет вместе уже более 10 лет, но на новом месте их отношения ждет настоящее испытание. Они наталкиваются на мистическую силу, которая меняет не только их отношения, но и тела.

"Одно целое": смотрите трейлер онлайн

"Оружия"

События происходят в небольшом городке в Пенсильвании. В одно и то же время семнадцать школьников сбежали из дома в неизвестном направлении. Из всего класса остался только один мальчик Алекс, который не может объяснить взрослым, что произошло. Родители в отчаянии, а полиция бессильна. Подозреваемой становится учительница Джастин.

"Оружия": смотрите трейлер онлайн

"Верни ее мне"

Психологический фильм ужасов рассказывает о 17-летнем Энди и его сестре Пайпер, у которой нарушение зрения. Дети осиротели, поэтому их передали под опеку бывшей психотерапевтке Лауре, которая ранее потеряла дочь. Энди сразу замечает в поведении женщины и ее сына Оливера что-то странное. Впоследствии становится понятно: он и его сестра в большой опасности, а дом Лауры – ловушка.

"Верни ее мне": смотрите трейлер онлайн

"Заклятие 4: Последний обряд"

Это продолжение фильмов об исследователях паранормальных явлений Эда и Лорейн Уорренов, которых играют Патрик Уилсон и Вера Фармига. Пара берется за финальное дело, которое оказывается самым опасным. Оно станет вызовом для них обоих и заставит супругов лицом к лицу встретиться со своими страхами.

"Заклятие 4: Последний обряд": смотрите трейлер онлайн