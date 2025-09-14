После долгого дня хочется забыть о заботах, удобно устроиться в постели и отдохнуть от рутины. Дополнением такого вечера может стать хороший фильм.

Чтобы не тратить много времени на поиск новинок и облегчить выбор, Кино 24 подобрало новые ленты, которые могут стать удачным вариантом для домашнего киносеанса. Эти картины захватят с первых минут и подарят яркие эмоции.

"Голый пистолет"

Фрэнк Дребин-младший пошел по стопам своего отца и также стал полицейским. Однажды он прибывает на место подозрительной автокатастрофы, в которой погиб человек. Фрэнк объединяется с сестрой жертвы, – писательницей детективов Бет Девенпорт, чтобы вместе раскрыть дело. Они выходят на след злодея, который стремится завладеть сознанием человечества.

"F1" (фильм)

Пилот Формулы-1 Сонни Хейс, который участвовал в гонках в 1990-х, попал в ужасную аварию. Поэтому он покинул Формулу и завершил свою карьеру в этой сфере. Старый друг Сонни и владелец команды связался с товарищем и попросил его вернуться в Формулу-1, чтобы стать наставником для новичка Джошуа Пирса. В ленте много гонок, напряженной динамики и адреналина.

"Клуб убийств по четвергам"

Четверо друзей проживают в элитном доме престарелых. Элизабет, Рон, Ибрагим и Джойс в прошлом имели разные профессии, но сейчас они любят собираться вместе, чтобы расследовать нераскрытые убийства. Но когда одно из таких происходит прямо в заведении, где они живут, их хобби приобретает новый смысл.

