3 новых мини-сериала на Netflix, которые проглотите за вечер

Мини-сериалы – это отличный выход из ситуации, когда хочется окунуться в какую-то историю, но нет много времени. Недавно на платформе Netflix вышли новые предложения, которые точно заинтересуют.

24 Канал подскажет, что из новинок можно посмотреть в зимние вечера, чтобы провести время под одеялом, с вкусными закусками и теплыми напитками.

Новые мини-сериалы на Netflix

"Сицилийский экспресс"

Количество серий: 5

Рейтинг IMDb: 6,3

Это итальянский мини-сериал, который можно просмотреть всего за 2,5 часа. Он также входил в число самых популярных среди украинских зрителей на стриминговой платформе Netflix.

Сюжет рассказывает о двух друзьях из Сицилии – Сальво и Валентино, которые работают в больнице. Мужчины часто приезжают домой, потому что за ними скучают родные. Но перед Рождеством с ними происходит невероятная история. В мусорном баке они находят портал и с невероятной скоростью оказываются дома. С этого момента портал становится их помощником, но они еще не осознают к чему это может привести.

"Сицилийский экспресс": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Его и ее"

Количество серий: 6

Рейтинг IMDb: 7,3

Детективный триллер основан на романе писательницы Элис Фини. События разворачиваются в городке Далонега. Там происходит убийство жены местного бизнесмена. Жертва получила аж 40 ножевых ранений. На место происшествия приезжает телеведущая новостей Анна Эндрюс. Впоследствии оказывается, что медийщица была в ночь убийства на месте преступления.

Но и это еще не все. Расследованием занимается детектив полиции Джек Гарпер, который имеет общее прошлое с Анной, что только усложняет ситуацию.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убегай"

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7,0

Мини-сериал соединил сразу несколько жанров: драма, триллер и детектив.

По сюжету, Саймон Грин – бизнесмен, который работает всю жизнь, чтобы его семья все имела и ни в чем не нуждалась. Но такой подход негативно повлиял на дочь главного героя, которая никогда не знала слова "нет".

Однажды девушка убегает из дома, а отец отправляется на поиски. В момент, когда надежда почти покинула Саймона, он замечает в парке девушку, которая похожа на нищенку. И ею оказывается его любимая Пейдж. Мужчина пытается вернуть ее домой, но ничего не получается. Его упрямство постепенно начинает открывать тайны, которые их семья желала бы никого не вспоминать.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Кроме того, на Netflix вышел документальный фильм "Последнее приключение. Странные дела 5: За кадром" от режиссера Мартины Редван.