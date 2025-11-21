Не только "Франкенштайн": 3 самых новых триллера на Netflix, которые стали фаворитами украинцев

В топ-10 самых популярных фильмов на Netflix обычно можно найти немало триллеров. Этот жанр является одним из самых любимых среди киноманов, ведь именно триллеры заставляют затаить дыхание от увиденного.

В материале 24 Канала мы собрали для вас список самых новых фильмов, которые покоряют зрителей с первых минут.

Советуем Сразу 2 украинских сериала стали самыми популярными на Netflix

Какие новые триллеры можно посмотреть на Netflix?

"Баллада о мелком игроке"

Рейтинг IMDb: 5.8

Одним из самых новых триллеров на Netflix является "Баллада о мелком игроке". Премьера фильма состоялась 17 октября 2025 г. В центре сюжета азартный игрок, который скрывается в Макао. Когда прошлые ошибки и долги начинают его настигать, он встречает человека, близкого по духу, что может стать его шансом на спасение.

"Баллада о мелком игроке": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите также Новый сериал, который влюбит в себя всех поклонников "Бриджертонов"

"Эбигейл"

Рейтинг IMDb: 6.5

Еще один новый триллер, который стремительно стал фаворитом украинских зрителей. По сюжету, после похищения 12-летней дочери влиятельного криминального авторитета преступники требуют выкуп в 50 миллионов долларов. Казалось бы, все, что им нужно, – только присматривать за ребенком в течение одной ночи. Но вскоре, оказавшись в запертом доме, грабители начинают загадочно исчезать. И с ужасом понимают: они остались один на один совсем не с простой девочкой.

"Эбигейл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом из динамита"

Рейтинг IMDb: 6.4

Еще один новый яркий политический триллер с участием Идриса Эльбы. События разворачиваются за считанные часы: неизвестная ракета угрожает безопасности США, и группа чиновников пытается предотвратить катастрофу.

"Дом из динамита": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.