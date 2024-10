Увлекательный хит сезона: что известно о новом аниме-сериале "Плачущий призрак на пенсии"

Месяц назад начался осенний аниме-сезон, а с каждой неделей выходят новые эпизоды любимых сериалов. 1 октября состоялась премьера еще одного аниме – "Плачущий призрак на пенсии".

Оригинальное название аниме – Nageki no Bôrei wa Intai Shitai (Let This Grieving Soul Retire!). Кино 24 расскажет больше о сериале и его сюжете.

Смотрите также Шикарный триллер с Эштоном Кутчером, который опозорился из-за дружбы со скандальным Diddy

Аниме создали по мотивам одноименных подростковых романов. Экранизацией занималась анимационная студия Zero-G, которая запремьерила сериал уже 1 октября 2024 года. Вступительная песня называется Kattō Tomorrow. Жанр этого аниме – боевик, фэнтези, приключения.

"Плачущий призрак на пенсии": смотрите трейлер онлайн

Сюжет аниме "Плачущий призрак на пенсии"

Сериал рассказывает о шести друзьях, которые еще со школы решили, что хотят стать охотниками за сокровищами. Это дало бы им шанс не только стать богатыми, но и прославиться и получить власть.

Через некоторое время один из группы – парень Край – начинает понимать, что для него все слишком сложно. Он совсем не авантюрист и еще и боится за свою жизнь, а потому не пригоден быть искателем сокровищ.

Край не хочет рисковать, идти на опасности или проявлять ловкость. Когда он решает уйти из клана, который уже стал очень популярным, товарищи решают сделать его своим лидером.

Сейчас вышло 2 серии аниме: "Сегодня я просто хочу домой" и "Я хочу оставить все на Тино и обрести покой". Ожидается, что все 12 эпизодов выйдут до конца 2024 года.