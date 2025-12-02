Вы должны их знать: 4 интересных факта о финальном сезоне "Очень странных дел"

"Очень странные дела" – один из самых популярных сериалов, премьера состоялась в 2016 году. Его создали братья Мэтт и Росс Дафферы. Недавно на платформе Netfix вышли первые эпизоды 5 сезона, который с нетерпением ждали поклонники.

24 Канал собрал несколько интересных фактов о 5 сезоне "Очень странных дел", которые стоит знать. Подробности – в материале.

Интересные факты о 5 сезоне сериала "Очень странные дела"

Его ждали более 3 лет

4 сезон "Очень странных дел" вышел весной и летом 2022 года. В феврале сериал продлили на 5 сезон, однако его съемки были приостановлены из-за забастовки голливудских сценаристов, которая началась в мае 2023 года и завершилась в сентябре того же года. Гильдия сценаристов Америки требовала повышения оплаты труда.

5 сезон "Очень странных дел" выйдет в трех частях

27 ноября на Netflix вышли первые четыре эпизода 5 сезона "Очень странных дел". Премьера следующих трех состоится 26 декабря, а последний эпизод зрители увидят 1 января.

5 сезон сериала станет финальным

События 5 сезона начинаются осенью 1987 года. Городок Хокинс травмирован из-за открытия Разломов, а главные герои объединяются ради одной цели: найти и убить Векну. Однако где он находится и какие у него планы – неизвестно. Правительство усложнило ситуацию, ведь ввело военный карантин и усилило охоту на Одиннадцать, поэтому девушка снова вынуждена скрываться. Друзей ждет финальная битва.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер 5 сезона

В сериале появились новые актеры

К своим ролям вернулись любимые актеры, в частности Дэвид Харбор (Джим Хоппер), Милли Бобби Браун (Одиннадцать), Финн Вулфхард (Майк Уилер), Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Сэди Синк (Макс Мейфилд), Наталья Дайер (Нэнси Уилер), Чарли Хитон (Джонатан Байерс).

Однако в финальном сезоне появились и новые лица: Нелл Фишер, Джейк Коннелли, Алекс Бро и Линда Гамильтон, известная по фильмам "Терминатор", "Терминатор 2: Судный день" и "Терминатор: Фатум".