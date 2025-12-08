Новейший украинский минисериал от создателей "Кофе с кардамоном", который завоюет сердца зрителей

Совсем скоро в Украине состоится премьера еще одного сериала. Это будет восьмисерийная комедийная драма от создателей "Кофе с кардамоном", под названием "Ограниченно годные".

Это совместный проект СТБ и Solar Media Entertainment. Премьера состоится 22 декабря в 20:00 на телеканале СТБ. В материале 24 Канала рассказываем больше о ленте.

Что известно о сериале "Ограниченно годные"?

Сериал рассказывает об обычной украинской семье, жизнь которых в корне меняет война, – с присущей режиссеру Аркадию Непиталюку самоиронией, теплом и человечностью.

Это глубокая и одновременно легкая история о том, как война меняет жизнь обычных украинских семей, их отношения, внутренний мир и взгляды на будущее. О людях, которые, несмотря на все испытания и сложные решения, находят в себе силы смеяться, любить и жить дальше.

"Ограниченно годные": смотрите онлайн трейлер сериала

Режиссером сериала выступил Аркадий Непиталюк, знакомый зрителям целым рядом мощных киносериальных и документальных проектов ("И будут люди", "Уроки толерантности", "Припутни", "ГКЧП", "11 детей из Моршина" и др.).

В главных ролях – Александр Ярема, Елена Узлюк, Александр Пискунов, Каролина Мруга, Нина Набока, Ирина Мак, Борис Георгиевский, Сергей Бережко, Наталья Мазур, София Бровко, Макс Бурлака, Василий Василик, Дарья Белоцерковец, Татьяна Комарова, Анна Коломиец, Остап Дзядек.

Какие роли сыграют актеры?

Елена Узлюк в сериале сыграла роль учительницы младших классов, мамы и жены, которая всегда старается быть "правильной", но глубоко в себе сомневается, что действительно со всем справляется. Она живет в режиме вечного марафона – между уроками, тетрадями, готовкой и тревогами. Во время полномасштабного вторжения первой ее мыслью была: "Главное – спасти дочь". Она вывезла ребенка за границу и верила, что впоследствии заберет и остальную семью. Но жизнь распалась на "до" и "после", и теперь Надежде приходится искать новый смысл – для себя, для семьи, и для того, чтобы снова почувствовать, что она не просто держится, а живет.

Александр Ярема в сериале – человек из села, который с детства был под гиперопекой матери, потому что рос без отца. Мечтательный, добрый, немного наивный. С юных лет имел талант к творчеству, играл на баяне, поэтому, после армии поехал учиться в город организатором массовых праздников. Ему всегда была нужна рядом сильная женщина, потому что сам редко брал инициативу в свои руки. До женитьбы, это была его мать Юрина, а потом эстафету на себя взяла жена – Надежда. Во время вторжения Зеник отправил жену с дочкой за границу, а сам остался "стеречь дом" – хотя сам не до конца понимал, от чего именно. Теперь его самый большой страх – что семья построит новую жизнь без него.

Каролина Мруга в сериале – молодая девушка с большими мечтами стать актрисой, не прошедшая ни одного кастинга. Она – бунтарка с сердцем, что всегда борется за справедливость. После эвакуации в Польшу впервые почувствовала, что такое настоящая свобода – без давления, без шаблонов, с правом быть собой. Теперь Диана стоит перед выбором, остаться в комфортной среде и с новым любимым, или снова все бросить, вернуться домой, чтобы объединиться со своей семьей.

Персонаж Александра Пискунова в сериале активно ищет себя в этом мире. Всегда пытался отделить себя от бытовой жизни маленького городка. Во время полномасштабного вторжения начал активно убегать из реальности, углубляясь в эзотерические практики. Как и отец, рос под влиянием сильных женщин, но теперь пытается совершить свой первый по-настоящему мужской поступок.

А роли других украинских актеров вы сможете увидеть уже совсем скоро, окунувшись в новую сериальную историю, которая никого не оставит равнодушным.