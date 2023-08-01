Раскалывают наше общество, – режиссер "Щедрика" пожаловалась на ботов в сети

Олеся Моргунец-Исаенко, известная по фильмам "Щедрик" и "Депортация 44 – 46", пожаловалась на ботов, которые раскалывают наше общество в сети и призвала быть осторожными.

Олеся сообщила, что получила довольно странное сообщение от неизвестного лица, которое "не понимается ни в политике, ни в культуре, ни в кино". Женщина писала режиссеру о Горбунове, который, по ее словам, "позорит Украину и зарабатывает на войне".

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Олеся Моргунец-Исаенко о ботах в сети и сериал "Ингулец" Горбунова

"Эта барышня получает деньги за то, что подстрекает украинцев раскалывать общество (...). Она всех людей, занимающихся кинопроизводством и сериальным производством, уплыла в единое и обвинила в измене", – написала она.

Безграмотно и тупо, а еще хотела, чтобы я за деньги сделала то же самое! За кино и сериалами стоят тоже люди и семьи, в которых многие на войне и защищают нашу страну, но этим людям нужна работа, равно как и музыкантам и художникам, ведь именно за эту культуру и борются наши военные,

– поделилась Олеся Моргунец-Исаенко.

"Я думаю, это дело рук ботов россиян, которые хотят нас расколоть, поэтому прошу обратить внимание", – подчеркнула режиссер.

Олеся Моргунец-Исаенко сообщила о ботах в сети / Скриншот с фейсбуку режиссера

Государство должно поддерживать кино

Далее Олеся сообщила, что, к сожалению, наше министерство информационной политики и культуры не справилось с задачей найти деньги на культурные проекты и объяснить людям, почему важна культура: "Вместо этого они выделили средства на сериалы, это взбунтовало общество и стало камнем раздора. Теперь все говорят: "Зачем нам это кино!". Но визуальный контент – это важно, к сожалению, многие украинцы до сих пор смотрят "Сватов" и российский кинематограф, потому что своего мало, а тот ментально ближе, чем европейский или американский".

"Одним словом, я за разумное использование бюджетных средств. Но кино, музыка, театр, литература, экология тоже должны поддерживаться государством и гражданами, потому что это и есть то, что делает нас украинцами, это то, что закладывает в наших детей тот код и информацию которая формирует значимость граждан нашего государства!", – подытожила режиссер.

К слову, ситуацию с сериалом "Ингулец" прокомментировал волонтер Сергей Притула. Он считает, что этот проект не может быть достойным ответом в информационном поле на фильм о Буче или Майдане, которые снимает Россия с целью пропаганды.