Экономьте электроэнергию, – Сумская показала, как сидит в укрытии у себя дома

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская во время воздушной тревоги уходит в укрытие, которое обустроила в своей гардеробной. Звезда посоветовала также экономить электроэнергию, ведь враг беспощадный.

В своем инстаграмме актриса показала фото из укрытия. Компанию Сумской составили ее домашние питомцы – любимые собаки.

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Ольга Сумская показала фото из бомбоубежища

Держимся! Не забываем экономить электроэнергию! Мои манюны всегда дарят море любви!,

– написала Ольга.

На фото Сумская сидит в своей гардеробной, которая сейчас служит и укрытием, укрывшись одеялом и без макияжа. Вместе с собаками не так страшно, – поделилась звезда.

Ольга Сумская во время воздушной тревоги / Фото из инстаграма звезды

Ольга Сумская сейчас проживает в Киеве. Враг сейчас вовсю пытается атаковать каждый город Украины и объекты критической инфраструктуры, чтобы нам было сложно перезимовать. Однако, мы не сдаемся, украинцы сильны и несокрушимы.

Напомним, 14 октября актриса поздравила наших воинов с Днем защитников и защитниц Украины. "Несмотря на все испытания, дух украинского народа не удается сломить ни одному из врагов. Защитники Украины – это те, для кого понятие честь, достоинство, сила, выдержка и ответственность – не просто слова. Это те, кто готов не на словах, а на деле постоянно защищать свою семью, свой народ, свою страну. Пусть Покров Пресвятой Богородицы оберегает вас, наши мужественные воины света. Слава защитникам и защитницам Украины! Героям слава!", – сказала она 24 каналу.