От Игры престолов до Лары Крофт: игровые автоматы, созданные по мотивам фильмов и сериалов

Ни для кого не секрет, что многие популярные видеоигры основываются на легендарных фильмах и сериалах. Интересно, что разработчики игровых автоматов также часто берут в основу сюжеты из самых популярных кинолент.

Лара Крофт или герои сериала "Игры престолов": многие персонажи знаменитых лент украсили игровые автоматы. Вместе с партнером SlotoKing, редакция Кино 24 предлагает вспомнить лучшие слоты. Ведь что может быть увлекательнее, чем возможность сочетать игры в казино с любимыми кинолентами и телевизионными шоу?

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"Игра престолов" / Game of Thrones

Game of Thrones – игровой автомат от компании Microgaming, созданный по мотивам одноименного сериала, чрезвычайно популярный среди настоящих киноманов и гэмблеров. Его дизайн поражает стилем и качеством графики.

Игровое поле размещается на фоне железного трона с мечами, а символ на барабанах – это главный логотип телепроекта HBO. Кроме того, на популярном игровом автомате изображены гербы четырех семейств сериала – Таргариенов, Ланистеров, Старков и Баратеонов.

Раздающийся во время игры саундтрек хорошо известен всем фанатам "Игры престолов". Музыка еще больше погружает в атмосферу и мотивирует успешно сыграть.

Игровой автомат по мотивам сериала "Игра престолов" / Скриншот из ютуба Brent Wolgamott's Lucky Slot Channel

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"Призрак оперы" / The Phantom of the Opera

Этот игровой автомат от разработчика Microgaming создан по мотивам популярного фильма "Призрак оперы". Игра, безусловно, понравится любителям кино, стремящимся узнать тайны призрака. Также слот вызовет восторг и у поклонников творчества француза Гастона Леру, чей роман стал основой для ленты "Призрак оперы".

Игровой автомат оформлен в классическом стиле, символы на барабане изображают главных героев мюзикла – Карлотту, Кристин, Рауля, Буке и Ангела Музыки, скрывающего лицо за маской. Во время игры игроки могут насладиться известными саундтреками к фильму.

Игровой автомат по мотивам мюзикла "Призрак оперы" / Скриншот из ютуба SDGuy 1234

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" / Lara Croft: Temples and Tombs

А вот компания Triple Edge Studios создала игровой автомат с одной из самых популярных героинь кино – расхитительницей гробниц Ларой Крофт. Это геймифицированная версия фильма с ярким и увлекательным оформлением.

Среди тематических символов – изображение Лары Крофт, золотого дракона, бога с собачьей головой, а также оборудование, необходимое для поиска сокровищ. Геймплей и преодоление препятствий во время игры сопровождаются аутентичной загадочной мелодией.

Игровой автомат по мотивам серии фильмов о Ларе Крофт / Скриншот из ютуба Chipmonkz Slots

"Парк Юрского периода" / Jurassic Park

Jurassic Park от Microgaming – видеослот, позволяющий игрокам погрузиться в удивительный мир динозавров и посетить Парк Юрского периода из легендарного фильма. Дизайн игрового автомата интригует, а жители парка неожиданно появляются на экране. Кроме того, можно встретить в игре героев голливудского фильма, врачей и палеонтологов, а также тиранозавра, велоцираптора, трицератопса и брахиозавра.

А чтобы атмосфера была еще увлекательнее, вместо фоновой музыки игроки услышат рычание динозавров.

Игровой автомат по мотивам серии фильмов "Парк Юрского периода" / Скриншот из ютуба IGT