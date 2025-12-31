Новый сериал для тех, кто любит небанальные сюжеты

Иногда сложно найти интересный сериал с небанальным сюжетом. Ведь кажется, что истории повторяются.

24 Канал расскажет о сериале "Оттенки", который понравится поклонникам небанальных сюжетов. Трейлер, описание сюжета и рейтинг IMDb находите в материале.

О чем сериал "Оттенки"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.7/10

В сериале рассказывается о харизматичном психиатре, который собрал шестерых пациентов на отдаленной винодельне, чтобы завершить их лечение. Он использует метод, благодаря которому выздоровели даже самые сложные пациенты. Однако необычная церемониальная дегустация заканчивается фатально. За расследование дела берется лейтенант полиции, который раскрывает правду о травмах пациентов.

"Оттенки": смотрите онлайн трейлер сериала

В сериале сыграли Макси Иглесиас, Хуана Акоста, Ховик Кеучкерян, Фариба Шейхан, Энрике Арсе, Мириам Джованелли, Рауль Прието, Эльза Патаки, Эусебио Понсела и другие.

