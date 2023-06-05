"Памфир" выйдет на Netflix: создатели рассекретили дату премьеры
Каждый месяц на платформе Netflix становится все больше украинского контента. Уже в конце июня появится драма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука.
Интересно, что история фильма "Памфир" разворачивается вокруг семьи из пограничного села на Буковине. Глава семейства, Леонид, приезжает домой после длительных заработков и сталкивается с постигшими его родными сложностями, информирует 24 Канал.
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"Памфир" выйдет на Netflix
22 июня - премьера фильма "Памфир" на Netflix! Сохраняйте дату и его созерцать Маланку и проникнуться аутентичными традициями западных регионов Украины,
– говорят создатели.
После седьмого уик-энда в прокате фильм "Памфир" собрал 11 440 055 грн, а количество проданных билетов составило 77 499. Прокат еще продолжается!
Главные роли сыграли:
- Александр Яцентюк,
- Соломия Кириллова,
- Станислав Потяк,
- Мирослав Маковийчук,
- Елена Хохлаткина,
- Иван Шаран.
"Памфир" 2023: смотрите трейлер
Украинский контент на Netflix
Количество украиноязычного контента на Netflix растет. На сервисе уже можно увидеть более 20 украинских фильмов, в том числе "Борщ. Секретный ингредиент" с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, популярные украинские телесериалы "Поймать Кайдаша", "И будут люди" и другие появившиеся фильмы.
График выхода украинских проектов на Netflix (июнь):
- "Мать" – 1 июня;
- "Люксембург, Люксембург" – 14 июня;
- "Клондайк" – 7 июня;
- "Памфир" – 22 июня.