"Памфир" выйдет на Netflix: создатели рассекретили дату премьеры

Каждый месяц на платформе Netflix становится все больше украинского контента. Уже в конце июня появится драма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

Интересно, что история фильма "Памфир" разворачивается вокруг семьи из пограничного села на Буковине. Глава семейства, Леонид, приезжает домой после длительных заработков и сталкивается с постигшими его родными сложностями, информирует 24 Канал.

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"Памфир" выйдет на Netflix

22 июня - премьера фильма "Памфир" на Netflix! Сохраняйте дату и его созерцать Маланку и проникнуться аутентичными традициями западных регионов Украины,

– говорят создатели.

После седьмого уик-энда в прокате фильм "Памфир" собрал 11 440 055 грн, а количество проданных билетов составило 77 499. Прокат еще продолжается!

Главные роли сыграли:

Александр Яцентюк,

Соломия Кириллова,

Станислав Потяк,

Мирослав Маковийчук,

Елена Хохлаткина,

Иван Шаран.

"Памфир" 2023: смотрите трейлер

Украинский контент на Netflix

Количество украиноязычного контента на Netflix растет. На сервисе уже можно увидеть более 20 украинских фильмов, в том числе "Борщ. Секретный ингредиент" с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, популярные украинские телесериалы "Поймать Кайдаша", "И будут люди" и другие появившиеся фильмы.

График выхода украинских проектов на Netflix (июнь):

"Мать" – 1 июня;

"Люксембург, Люксембург" – 14 июня;

"Клондайк" – 7 июня;

"Памфир" – 22 июня.

Украинский контент на Netflix / Netflix