Актер из "Снайпера" попал в ДТП с лосем: "Жду УЗИ, потому что внутри какие-то невзгоды"
Источник:Инстаграм Павла Алдошина
Украинский актер Павел Алдошин, сыгравший главную роль в военной драме "Снайпер. Белый Ворон", попал в ДТП. На дороге во время езды на мотоцикле он не разминулся с лосем.
О своих дорожных происшествиях актер рассказал в инстаграме. По словам Павла, лось внезапно появилось на дороге.
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Павел Алдошин попал в ДТП с лосем
Актер заверил, что чувствует себя хорошо, однако должен сделать УЗИ, чтобы убедиться, все ли хорошо внутри.
Так вот о лося. Он нашел меня. Я не понимаю, каким образом, но это произошло в тылу. В тылу, Карл! Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело норм. Мотоцикл на помойку. Скорость 67 км/ч, я не гонщик, если что,
– поделился Павел.
Отметим, что украинский актер Павел Алдошин сейчас воюет на фронте. Недавно он обратился к украинцам и отметил, чтобы мы берегли себя и были бдительны.
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Фильм с Павлом Алдошином в главной роли "Снайпер. Белый ворон" вышел в кинотеатрах 24 августа, в День независимости Украины. Чтобы узнать больше о ленте, читайте наше интервью с исполнителем роли Клима Романом Ясиновским.
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