На момент смерти ему было 69 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Смотрите также 6 самых кассовых украинских фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Умер французский актер Пьер Дени

Пьер Дени, известен широкой аудитории благодаря роли генерального директора модного гиганта JVMA и отца Николаса Де Леона в сериале "Эмили в Париже", умер из-за осложнений бокового амиотрофического склероза.

Это заболевание нервной системы, с которым актер боролся в течение последних нескольких лет. Об этом писало издание TF1 Info.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Смерть также подтвердили дочери покойного актера.

С глубоким потрясением мы сообщаем о смерти Пьера Дени, которая произошла после внезапного и тяжелого случая БАС,

– отметили дочери.

Что стоит знать о творчестве Пьера Дени?

Пьера Дени зрители могли знать не только по роли в "Эмили в Париже". В его творческом багаже – более 100 фильмов и сериалов.

Среди них – "Жизнь прекрасна", "Завтра принадлежит нам", "Фабио Монтале", "Другая жизнь" и многие другие.

Светлая память талантливому французскому актеру.