Умер французский актер, сыгравший роль в культовом сериале "Эмили в Париже"
В киномире очередная потеря. Из жизни ушел актер Пьер Дени, сыгравший роль в популярном сериале "Эмили в Париже".
На момент смерти ему было 69 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Умер французский актер Пьер Дени
Пьер Дени, известен широкой аудитории благодаря роли генерального директора модного гиганта JVMA и отца Николаса Де Леона в сериале "Эмили в Париже", умер из-за осложнений бокового амиотрофического склероза.
Это заболевание нервной системы, с которым актер боролся в течение последних нескольких лет. Об этом писало издание TF1 Info.
Смерть также подтвердили дочери покойного актера.
С глубоким потрясением мы сообщаем о смерти Пьера Дени, которая произошла после внезапного и тяжелого случая БАС,
– отметили дочери.
Что стоит знать о творчестве Пьера Дени?
Пьера Дени зрители могли знать не только по роли в "Эмили в Париже". В его творческом багаже – более 100 фильмов и сериалов.
Среди них – "Жизнь прекрасна", "Завтра принадлежит нам", "Фабио Монтале", "Другая жизнь" и многие другие.
Светлая память талантливому французскому актеру.