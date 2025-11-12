Напряженный украинский сериал, 2 сезон которого ждут с нетерпением

Драматический украинский сериал "Пограничники" вышел осенью 2024 года и стал одним из самых популярных на тот период. Еще зимой картину продлили на второй сезон – премьера новых эпизодов состоится через считанные дни.

История курсантов, превращающихся из новичков в настоящих воинов, завоевала сердца украинцев. 24 Канал расскажет, что стоит знать о сериале, когда ждать премьеру 2 сезона и что там ждет зрителей.

К слову 3 комедийные украинские сериалы, которые рассмешат до слез

События сериала "Пограничники" в 1 сезоне начинаются с сентября 2021 года. Юные ребята поступают на обучение в Национальную академию ГПСУ. Их наставник – строгий Иван Криницкий, герой АТО. Он понимает, что скоро начнется полномасштабная война, поэтому тренирует курсантов не за партами, а на полигоне.

Когда состоится премьера 2 сезона "Пограничников"?

В понедельник, 17 ноября, на платформе Киевстар.ТВ и Netflix состоится премьера новых эпизодов украинского сериала.

К своим героям в драме "Пограничники. 2 курс" вернутся такие актеры как Евгений Ламах (Анатолий), Дмитрий Павко (Андрей), Анастасия Нестеренко (Дарья) и Владимир Ращук (Иван Криницкий). К тому же актерский состав пополнит Дмитрий Сова, который будет играть нового преподавателя.

Чего ждать от новых эпизодов сериала?

Главные герои после службы на передовой возвращаются в Академию. Они должны продолжить обучение, ведь пришло время готовить новые офицерские кадры. Их ждут новые вызовы, непростые отношения с первокурсниками, трудности в личной жизни и испытания как в обучении, так и в боевом опыте.

Но это еще не все новинки. В Академии появится новый преподаватель, который заменит курсантам любимого наставника Криницкого. Это станет сюрпризом для учеников и станет началом для новых событий – как внутренних переживаний, так и романтических линий.

Курсанты возвращаются к учебе – потому что война продолжается, и будущим офицерам еще придется пройти свой путь. Но на этот раз все иначе: любимого наставника заменяет новый преподаватель, а вместе с ним – новые вызовы, напряжение, романтические линии и внутренние конфликты,

– говорится в описании трейлера.

"Пограничники. 2 курс": смотрите трейлер онлайн