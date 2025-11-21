Сразу 2 украинских сериала стали самыми популярными на Netflix

На платформе Netflix появляется все больше украинских фильмов и сериалов. В частности, недавно стало известно, что 26 ноября на платформе выйдет украинский фильм "Каховский объект".

Эти ленты не просто пополняют список украинских кинопроектов на Netflix, но и становятся одними из самых популярных на платформе. В материале 24 Канала со ссылкой на FilmUa рассказываем, какие украинские сериалы сейчас стали самыми популярными на стриминге.

Какие украинские сериалы стали самыми популярными на Netflix?

На стриминговой платформе Netflix популярности набирают сразу два украинских проекта – "Пограничники. Второй курс" и "Витя".

Сериал "Пограничники" появился на Netflix только в начале недели, а уже сейчас вошел в топ-10. Кроме того, популярности набирает украинский оригинальный сериал Киевстар ТВ под названием "Витя". Он удерживается в топ-10 на Netflix уже вторую неделю.



Украинские сериалы в топ-10 на Netflix / Фото FilmUa

Это отличные показатели для украинского кинематографа, поэтому надеемся, что уже совсем скоро на платформе будет появляться еще больше украинских фильмов и сериалов, которые будут возглавлять рейтинги самых популярных лент.

Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix?

Стриминговая платформа Netflix еженедельно обновляет свой список самых популярных лент. На этот раз, кроме украинских сериалов "Витя" и "Пограничники", украинские зрители выбирали также такие киноистории:

"Зверь во мне"

"Ведьмак", 4 сезон

"Хрустальная кукушка"

"Убитый молнией", мини-сериал;

"Очень странные дела", 1 сезон;

"Очень странные дела", 2 сезон;

"Оперативница", 1 сезон;

"Очень странные дела", 3 сезон;

"Очень странные дела", 4 сезон и другие

Если вы сомневаетесь, чем занять себя в свободное время, просмотр интересного сериала точно станет беспроигрышным вариантом.