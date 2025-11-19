5 популярных кинофраншиз, которые обожают миллионы

Многие кинофраншизы уже стали культовыми, ведь их обожают во всем мире. Некоторые люди любят пересматривать их каждый год, в частности серию фильмов о Гарри Поттере – мальчике, который выжил.

Самые популярные кинофраншизы: подборка

"Гарри Поттер"

Количество фильмов: 8

Это едва ли не самая популярная кинофраншиза, события которой разворачиваются в школе магии Хогвартс. В центре сюжета – юный волшебник Гарри Поттер, которого пытался убить Лорд Волдеморт. В серии фильмов рассказывается о его приключениях вместе с двумя друзьями: Роном Уизли и Гермионой Грейнджер.

Гарри, Рон и Гермиона / Кадр из фильма

"Пираты Карибского моря"

Количество фильмов: 5

Первый фильм из серии вышел в 2003 году. Он получил название "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины". Это история о приключениях пирата Джека Воробья, которого играет легендарный Джонни Депп, и его товарищей.

Джек Воробей / Кадр из фильма

"Сумерки"

Количество фильмов: 5

Кинофраншиза, снята по мотивам серии книг американской писательницы Стефены Майер. Зрители наблюдают за историей любви Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. Главные роли сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.

Эдвард Каллен и Белла Свон / Кадр из фильма

"Властелин колец"

Количество фильмов: 3

Трилогия от режиссера Питера Джексона, создана по романам английского писателя Дж. Р. Р. Толкина. События фильмов происходят в Средиземье. Это рассказ о хоббите Фродо Торбине, который должен уничтожить Единое Кольцо и Темного Лорда Саурона. В опасное путешествие он отправляется вместе с товарищами.

Фродо Торбин / Скриншот из фильма

"Голодные игры"

Количество фильмов: 5

За основу фильмов взята серия книг американской писательницы Сюзанны Коллинз. События лент разворачиваются в государстве Панем, в которой есть 12 бедных округов. Ими руководит Капитолий, который ежегодно организует смертельные соревнования – "Голодные игры". В них, в частности, участвуют Катнис Эвердин (Дженнифер Лоренс) и Пита Мелларк (Джош Хатчерсон).

Катнис Эвердин и Пита Мелларк / Кадр из фильма