Студия Lionsgate Movies опубликовала на ютубе видео, в котором сообщила новую дату премьеры четвертой части "Джона Вика" с Киану Ривз в главной роли. Самым ярым поклонникам придется еще год ждать продолжения франшизы – картину покажут 24 мая 2023 года.

Ранее было известно, что фильм выйдет 26 мая 2022 года. В связи с пандемией, релиз фильма переносили.

Читайте еще Когда сюжет взят из жизни: фильмы об азартных играх, снятые по реальным событиям

Режиссером картины выступит Чад Стагелски, как и в трех предыдущих фильмах. К главной роли вернется Киану Ривз.

"Джон Вик 4": смотрите ролик с новой датой релиза

Что известно о Джоне Вике

Напомним, в первой части мы увидели, как Джон оставил успешную карьеру киллера ради счастливой семейной жизни. Однако, после смерти жены он попадает в конфликт с сыном русского гангстера, который угнал его машину и убил собаку героя. Поэтому в следующих двух частях Джон пытается отомстить, чтобы выжить.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Сюжет четвертой части держат в тайне. Лишь в одном интервью Чад Стахелски сказал, что в новой истории не стоит ждать счастливого финала.

Кроме Киану Ривза, в картине сыграют: Лоуренс Фишборн, Лэнс Реддик, Иэн Макшейн, Рина Саваяма, Дони Йен, Билл Скарсгард, Клэнси Браун, Шамир Андерсон и другие.