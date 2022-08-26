Раненный на войне актер Стороженко второй раз станет отцом

Украинский актер Виктор Стороженко, недавно едва не потерявший глаз на войне, поделился радостным известием. Его семья ждет появления второго ребенка.

За три дня до полномасштабного вторжения он узнал, что вторично станет отцом. Несмотря на самые яркие эмоции, актер был взбешен, ведь началась война. Затем Виктор вывез семью в безопасное место.

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Виктор Стороженко о том, когда узнал, что станет отцом во второй раз

За три дня до этого утра (24 февраля – 24 канал) мы узнали с женой, что она беременна. У нас есть еще сын – два годика (большая пауза). И вот когда меня спрашивают, как я пошел на войну… Как? Я никуда не ушел, я был дома. Война сама ко мне пришла,

– поделился актер.



Виктор Стороженко с женой / Фото из инстаграммы актера

Сначала войны Виктор ощущал ярость. "Сначала вывез семью из страны. Потом еще где-то неделю побывал у друзей, в подвале. Думал все это время. Позвонил в военкомат, а они говорят: "Нет, с "белым билетом" не берем". Увидел, что знакомые актеры, с которыми пересекался в антрепризах, пошли в добровольческий батальон "Свобода". Написал, приехал, меня взяли. Начал тренироваться", – вспомнил Виктор, уже через неделю учений попавший в свой первый стрелковый бой.

Режиссерский дебют

Известно также, что до войны Виктор планировал выпустить в свет свой режиссерский дебют спектакль "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Однако война изменила планы. А сразу после премьеры должен был пойти работать в IT.

На 25 февраля у меня был запланирован дебют в качестве режиссера. Должен был выпустить премьеру спектакля "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Декорации роскошные были, мы все хорошо сделали. История такова, что к тому времени я хотел уходить из профессии. Сразу после премьеры должен был нести документы в Fozzy Group и работать в IT,

– вспомнил он.

"Я неплохо программирую, а там были большие деньги, шикарные условия. И вот 24 февраля я просыпаюсь у себя на Нивках от взрывов", – дополнил актер.

Напомним, украинский актер Виктор Стороженко, отец которого африканец, оказался на войне 24 февраля, совершенно без военного опыта, ушел добровольцем в "Легион Свободы". Там Виктор получил опыт уличных боев в Северодонецке и 10 августа был ранен во время сверхтяжелой артиллерийской битвы в Зайцево.