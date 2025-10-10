Украинский актер Руслан Хомив снялся в новом американском сериале от Netflix. Это лента под названием "Чудовище: История Эда Гина", основанная на реальных событиях.

Об этом актер сообщил в своих соцсетях. В материале Кино 24 со ссылкой на Threads узнаете больше об эмоциях актера, а также что известно об этом сериале.

Советуем 4 самые яркие фильмы на реальных событиях, сюжет которых не укладывается в голове

Участие Руслана Хомива в сериале от Netflix: что известно?

Руслан Хомив рассказал, что вышел новый сериал "Чудовище: История Эда Гина" – его первый проект для Netflix USA, в котором он снялся.



Руслан Хомив на съемках сериала от Netflix / Фото из соцсетей актера

Актер отметил, что его сцены можно увидеть в первом и втором эпизодах. Он отметил, что хотя сериал снят в жанре психологического триллера и ему досталась роль нациста, работа на одной съемочной площадке с Чарли Ганнемом подарила ему только удовольствие, мотивацию и невероятные эмоции.

Руслан подчеркнул, что этот опыт стал еще одним важным шагом к его большой цели и мечте, а также призвал не останавливаться на пути к своим целям, несмотря ни на что.

Что известно о сериале "Чудовище: История Эда Гина"?

Это сериал от Netflix, который сейчас активно просматривают поклонники этого жанра.

3 сезон сериала вышел 3 октября, но уже имеет высокие зрительские рейтинги.

В центре сюжета – история Эда Гина, который на первый взгляд кажется очень тихим человеком, однако на самом деле живет на ферме, где жестоко убивает людей.

"Чудовище: История Эда Гина": смотрите онлайн трейлер сериала