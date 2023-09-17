Забили и засунули под лед, – актер "Довбуша" рассказал ужасную историю смерти своего отца

Сергей Стрельников, сыгравший главную роль в фильме "Довбуш", впервые поделился произошедшей в его семье трагедией. Актер вспомнил, как в тяжелые 90-е бандиты убили его отца.

Папа Сергея работал главным врачом наркологического диспансера при кирпичном заводе в селе Журавлиха в Киевской области. Его не стало в 1993 году.

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Сергей Стрельников рассказал, как погиб его отец

В разговоре с Алиной Доротюк Сергей рассказал, что его отца нашли мертвым подо льдом. По его словам, он дружил с какими-нибудь бандитами, но "дружба" закончилась трагически.

"Его убили. Забили до смерти и засунули под лед в наш Ставищанский пруд, в прорубь, и там подо льдом его нашли... 90-е, прям по-жесткому. Он дружил с какими-то там бандосами, он был спортивным человеком, спортзалы, водил какие-то знакомства, он помогал там… Я не знаю всех этих вещей, но из последствий дела не было. Кто это, так все оно и затихло. Насколько я знаю, люди, которые это сделали, уже на том свете", – рассказал Стрельников.

Сергей Стрельников в интервью Алине Доротюк: смотрите видео

Несмотря на все, Сергей высказывается об отце с большой теплотой. Он называет его "невероятным мужчиной". А еще актер поделился, что он рад, что отец его не застал полномасштабное вторжение.

Он был большим человеком. Он был хорошим, он был сильным, был хорошим мужчиной. Его уважали, он лечил людей, занимался спортом, писал картины, писал стихи. Он был классным мужиком. Если честно, я рад, что он не дожил до всего этого ужаса. Потому что я не хотел бы, чтобы его это мучило. Я знаю, что он стал бы на сторону Украины, я в этом уверен. Но человеку бы это болело, потому что он был чистым русским,

– сказал Сергей.

Родители Сергея Стрельникова / Фото из инстаграма актера

К слову, у Сергея в России осталась семья за отцовской линией, в том числе его дядя с семьей. "Я ждал очень долго, когда они все же решатся и мне позвонят по телефону. Но когда они мне позвонили (...), я не смог нормально с ними общаться", – дополнил он.