HBO продолжает объявлять имена актеров, которые сыграют в предстоящем сериале о мальчике-выжившем. Оказалось, что звезда оригинальных фильмов во второй раз вернется к своему персонажу.

Сейчас это первый и единственный актер из оригинального каста, что присоединится к работе над сериалом. Речь об Уорвике Дэвисе, пишет Кино 24 со ссылкой на HBO.

Интересно Как изменились актеры легендарного "Гарри Поттера" за 23 года с момента премьеры фильма

Британский актер Уорвик Дэвис в фильмах франшизы предстал в роли профессора Филиуса Флитвика, который преподавал заговоры, а также был деканом общежития Рейвенклов.



Уорвик Дэвис / Фото из инстаграма HBO

Также в фильмах о Гарри Поттере Уорвик Дэвис сыграл гоблина по имени Грипхук. Однако в будущем сериале эта роль досталась Лею Хиллу ("Игра престолов", "Джокер").

Чем известен Уорвик Дэвис

Это английский актер, ведущий, режиссер и писатель. Больше всего известен по роли в Гарри Поттере, однако также сыграл главную роль в фильме "Уиллоу", серии лент "Леприкон", а также воплотил нескольких персонажей из "Звездных войн". В 2025 году Уорвика Дэвиса наградили премией BAFTA Fellowship за жизненные достижения.

Чьи еще роли объявили?

Недавно кинокомпания HBO назвала и других актеров второго плана, которые появятся в сериале. В частности:

Элайджа Ошин – одноклассник Гарри Поттера Дин Томас;

Финн Стивенс и Уильям Нэш – друзья Драко Мелфоя Винсент Кребб и Грегори Гойл;

Сирин Саба – профессор гербологии Помона Спраут;

Ричард Дерден – профессор истории магии Катберт Биннс;

Брид Бреннан – мадам Поппи Помфри.



Новые актеры / Фото из инстаграма HBO