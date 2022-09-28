"Ведьмак: Кровное происхождение": все, что стоит знать о новом мини-сериале Netflix

"Ведьмак: Кровное происхождение", который расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до "Ведьмака", выйдет в декабре 2022 года. Все, что известно, и новые кадры из сериала смотрите ниже.

Кроме третьего сезона, вселенная "Ведьмака" на Netflix расширяется. В следующем году стриминг покажет новый минисериал-приквел, действие которого происходит более чем за 1200 лет до приключений Геральта из Ривии.

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Все, что известно о сериале "Ведьмак: Кровное происхождение" и новых кадрах

Название и главные герои

Сериал будет называться "Ведьмак: Кровное происхождение", и в нем главную роль сыграет замечательная Мишель Ео в роли эльфа. Конечно, кроме Мишель, в актерском составе эпического сериала есть и другие актеры, мы отметили несколько самых заметных из них:

Ленни Генри;

Минни Драйвер;

София Браун;

Лоуренс О'Фуарейн;

Дилан Моран;

Джейкоб Коллинз-Леви;

Франческа Миллс;

Натаниэль Кертис;

Миррен Мак.

На фотографиях можно увидеть главных героев в исполнении Мишель Ео, Лоуренса О'Фуорейна ("Викинги", "Игра престолов"), Минни Драйвер ("Половое воспитание") и сэра Ленни Генри — черного мохнонога из "Властелина колец: Кольца власти".

Новые кадры из сериала / Фото Netflix

Дата выхода и количество эпизодов

Во время мероприятия Tudum Netflix объявил, что сериал выйдет 25 декабря, на Католическое Рождество 2022 года. Сначала планировалось 6 эпизодов, но, согласно последней информации, их будет 4.

Где смотреть

"Ведьмак: Кровное происхождение" будет доступен исключительно на Netflix с декабря. Позже появится на некоммерческих сайтах с украинской озвучкой.

"Ведьмак: Кровное происхождение" – сюжет

Netflix уже дал нам некоторое представление об истории. В синопсисе описывается, что действие происходит за 1200 лет до Геральта, Цири и Еннифера. Сюжет покажет забытую временем историю: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, объединивших миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Авторы представят первый прототип ведьмака.

Шоураннером проекта стал сценарист одного из эпизодов "Ведьмака" Деклан де Барра.

Есть ли уже трейлер

Пока все, что мы видели, это тизер, который представили еще 20 декабря 2021 года. Поклонники вселенной "Ведьмака" с нетерпением ждут нового сериала и так прокомментировали появление тизеру: "Ого, круто, буду смотреть!", "Круто! 2 сезон бимба, жду расширения вселенной Ведьмака", "Вселенная "Ведьмака" растет".

"Ведьмак: Кровное происхождение" 2022: смотрите тизер

Отметим, съемки третьего сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом недавно завершились, так что зрителям придется запастись терпением, ведь Netflix покажет новые эпизоды только летом следующего 2023 года.