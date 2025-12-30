"Бриджертоны" и не только: 5 самых ожидаемых сериалов 2026 года

На 2026 год уже анонсировано немало сериалов, которые с нетерпением ждут зрители. Некоторые из них станут продолжением уже известных историй, а некоторые станут совершенно новыми кинопроектами.

В материале 24 Канала мы рассказываем больше об этих лентах. Читайте, что о них известно и когда состоятся премьеры.

Советуем Ленты, дарящие настроение: самые любимые рождественские фильмы топовых украинских звезд

Какие сериалы являются самыми ожидаемыми в 2026 году?

"Бриджертоны" 4 сезон

Премьера культового сериала "Бриджертоны" состоится в два этапа. Первая часть выйдет 29 января 2026 года, а вторая – 26 февраля 2026 года. Все эпизоды будут доступны на стриминговой платформе Netflix. Этот сезон сосредоточится на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рыцарь семи королевств: Межевой Рыцарь"

Премьера этого сериала состоится 18 января 2026 года. Сериал станет приквелом к легендарной "Игре престолов" и будет доступен на стриминговой платформе HBO Max. Предположительно, сериал также будет доступен в Украине, поскольку сервис официально вышел на украинский рынок.

Известно, что события сериала будут разворачиваться примерно за 100 лет до событий "Игры престолов". Первый сезон будет насчитывать шесть эпизодов, и зрители уже с нетерпением ожидают премьеру.

"Рыцарь семи королевств: Межевой Рыцарь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Его и Ее"

Еще один сериал, который ждут зрители, – американский психологический триллер-мистерия под названием "Его и ее". Это экранизация романа британской писательницы Алисы Фини.

Премьера состоится 8 января 2026 года, и сезон будет насчитывать шесть эпизодов, которые выйдут одновременно. Поэтому вы сможете окунуться в полную историю всего за один день.

Истории успеха из любимых лент часто кажутся невозможными в реальной жизни. Почувствовать победу на вкус может помочь Slots City. Это лицензионное казино онлайн, которое имеет широкий игровой ассортимент, удобный интерфейс и систему бонусов, которая никого не оставит равнодушным.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Кроме того, настоящие киноманы уже ждут премьеру третьего сезона сериала "Дом дракона" и нового шоу "Фонари". Они выйдут в 2026 году и станут одними из самых ярких событий этого киногода, который обещает быть насыщенным. Выбирайте своего фаворита для просмотра и наслаждайтесь ожиданием и просмотром интересной киноистории, которая точно подарит вам лучшие впечатления.