"Бриджертоны" и не только: 5 самых ожидаемых сериалов 2026 года
- Премьера 4 сезона "Бриджертоны" состоится в два этапа: 29 января и 26 февраля 2026 года на Netflix, сосредоточена на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.
- Сериал "Рыцарь семи королевств: Межевой Рыцарь" выйдет 18 января 2026 года на HBO Max как приквел к "Игре престолов", события которого будут разворачиваться за 100 лет до оригинальной истории.
На 2026 год уже анонсировано немало сериалов, которые с нетерпением ждут зрители. Некоторые из них станут продолжением уже известных историй, а некоторые станут совершенно новыми кинопроектами.
В материале 24 Канала мы рассказываем больше об этих лентах. Читайте, что о них известно и когда состоятся премьеры.
Какие сериалы являются самыми ожидаемыми в 2026 году?
"Бриджертоны" 4 сезон
Премьера культового сериала "Бриджертоны" состоится в два этапа. Первая часть выйдет 29 января 2026 года, а вторая – 26 февраля 2026 года. Все эпизоды будут доступны на стриминговой платформе Netflix. Этот сезон сосредоточится на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.
"Рыцарь семи королевств: Межевой Рыцарь"
Премьера этого сериала состоится 18 января 2026 года. Сериал станет приквелом к легендарной "Игре престолов" и будет доступен на стриминговой платформе HBO Max. Предположительно, сериал также будет доступен в Украине, поскольку сервис официально вышел на украинский рынок.
Известно, что события сериала будут разворачиваться примерно за 100 лет до событий "Игры престолов". Первый сезон будет насчитывать шесть эпизодов, и зрители уже с нетерпением ожидают премьеру.
"Его и Ее"
Еще один сериал, который ждут зрители, – американский психологический триллер-мистерия под названием "Его и ее". Это экранизация романа британской писательницы Алисы Фини.
Премьера состоится 8 января 2026 года, и сезон будет насчитывать шесть эпизодов, которые выйдут одновременно. Поэтому вы сможете окунуться в полную историю всего за один день.
Кроме того, настоящие киноманы уже ждут премьеру третьего сезона сериала "Дом дракона" и нового шоу "Фонари". Они выйдут в 2026 году и станут одними из самых ярких событий этого киногода, который обещает быть насыщенным. Выбирайте своего фаворита для просмотра и наслаждайтесь ожиданием и просмотром интересной киноистории, которая точно подарит вам лучшие впечатления.