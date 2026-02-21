5 самых ожидаемых сериальных премьер февраля, которые влюбят в себя зрителей

За окном – зима, но персонажам этих сюжетов – жарко от событий, в которые они попадают. Кто-то из них в водовороте страстей, кто-то ищет свой путь и новые смыслы, а кто-то – по уши в криминальных историях и пытается выпутаться из них.

24 Канал предлагает подборку, где каждый зритель найдет все, что пожелает. Здесь есть романтические любовные истории, крутые приключения современных людей, детективы с элементами экшена, сильные сюжеты о вечных ценностях.

Какие сериалы стали самыми ожидаемыми в феврале 2026 года?

"Пригород"

Премьера: 8 февраля на Peacock

Молодая пара Самира и Роб переезжает в тихий пригород, где мужчина провел детство. Но новые соседи кажутся Самире крайне подозрительными, особенно новый мужчина Гэри, который приехал в старинный особняк рядом. Он ведет себя странно и эксцентрично: Самира проводит собственное расследование и делает вывод, что именно он может быть причастен к преступлению, совершенном много лет назад.

Если любите черный юмор, чужие тайны и сплетничать о соседях или с ними – то этот сериал вам точно зайдет.

"Возвращение"

Премьера: 22 февраля на ICTV2

Ветеран Александр Кречет возвращается с реабилитации к гражданской жизни. Больше всего он мечтает вернуться к собратьям, но его списывают.

Чувствуя себя лишним и ненужным, он приходит к семье погибшего друга Сергея Вербы, передает письмо от собрата и некоторые его вещи. Но неожиданно для себя становится воспитателем-нянькой для 10-летнего Назара, сына Вербы, помогая малому смастерить дрон для школьной олимпиады. А там тем временем кто-то властный пытается отобрать IT-компанию у Алины, и Кречет быстро включается во все эти события.

Александр Рудинский, Евгений Григорьев. Анастасия Пустовит, Тарас Цимбалюк – в сериале снялись настоящие звезды нашего кино. Фильм о нашей жизни, о поиске смыслов и круга своих, о любви, предательстве, дружбе и прощении. Много юмора – черного, военного, точно не соскучитесь.

"Американская история любви"

Премьера: 14 февраля на FX

В центре сюжета – прекрасная и драматическая лав-стори Джона Ф. Кеннеди-младшего и его жены Кэролин Бессетт-Кеннеди.

На самом деле Джон Кеннеди-младший был "женихом № 1" для всех девушек Америки. Крутил романы с известными актрисами, среди которых были Дэрил Ханна и даже Сара Джессика Паркер, писали, что Джон был увлечен Мадонной. Но женился на Кэролин Бессетт: умной, красивой, амбициозной, которая всего в жизни достигла сама.

История исследует их непростые отношения: от красивого начала до споров и драматического финала.

5 сезон "Американской истории" понравится ценителям глубоких сюжетов. Здесь и история клана Кеннеди с его родовыми проклятиями, а одно из действующих лиц – сама "святая Джеки" Кеннеди, которую сыграла Наоми Уоттс, в главных ролях – Пол Келли и Сара Пиджон.

"Ночной агент"

Премьера: 19 февраля на Netflix

Питер Сазерленд – ночной агент, человек, который по ночам следит за порядком и ни за что не отвечает. Но Питеру "повезло": он умеет вмешиваться в самые горячие неприятности!

На этот раз он отправляется в Стамбул, чтобы выследить беглеца из министерства финансов. Питер снова берется распутать опасные преступления, связанные с большими деньгами. Столкнется с наемными киллерами, будет рисковать своей жизнью и репутацией ради правды и наказания преступников. Действие сезона будет происходить в Мехико, Вашингтоне, Нью-Йорке и Доминиканской Республике.

Если ищете хороший боевик с элементами детектива и триллера, где главный герой справляется со всеми негодяями и сам выживает – этот сериал для вас.

"Бриджертоны 4"

Премьера: 26 февраля на Netflix

Четвертый сезон "Бриджертонов" расскажет историю любви Бенедикта Бриджертона и загадочной Софи Бек. Сам сюжет отсылает зрителей к сказке о Золушке, где он – художник, который ищет свой путь и признание, она – простая девушка, зарабатывающая на жизнь, работая служанкой.

Увидим, как будет развиваться их история любви, и как обычную девушку из обслуги примет светский Лондон.

Даже если вы не фанат костюмированных лав-стори, советуем посмотреть "Бриджертонов": это осовремененная история, которая пропагандирует любовь и равенство всех людей.