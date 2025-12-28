Новые сериалы на Netflix, которые обязательно надо посмотреть

Декабрь 2025 очень богат на новинки на стриминговой платформе Netflix. Уже доступно к просмотру много разножанровых сериалов, которые захочет посмотреть каждый.

Поэтому 24 Канал выбрал несколько новинок, которые потенциально могут получить статус любимых.

Какие сериалы на Netflix посмотреть?

"Эмили в Париже", 5 сезон

Дата выхода на Netflix: 18 декабря

Рейтинг IMDb: 6,8

Эмили отправляется в Рим, чтобы открыть новый офис. Зрители уже могут наблюдать за развитием отношений с Марчелло, наследником кашемировой империи. Но американка не слишком нравится маме ее ухажера.

"Эмили в Париже", 5 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Цена признания", 1 сезон

Дата выхода на Netflix: 5 декабря

Рейтинг IMDb: 7,6

Это южнокорейский психологический триллер об учительнице рисования Ан Юн Су, которую обвиняют в убийстве мужа. За решеткой она встречает загадочную Мо Ин, предлагающую сделку: признать вину за ее мужа в обмен на услугу, раскрывающую паутину тайн, лжи и манипуляций.

"Цена признания": смотрите онлайн трейлер сериала

"На страже Марселя", 2 сезон

Дата выхода на Netflix: 9 декабря

Рейтинг IMDb: 7,0

История продолжает рассказывать о напряженной борьбе за власть в криминальном мире Марселя. Конфликты между бандами и полицией усиливаются, особенно после возвращения Али Саиди, который пытается обуздать амбиции правой руки Франка Мурильо, что давит на его клан.

"На страже Марселя", 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Что еще нового посмотреть на Netflix: