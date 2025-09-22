Для многих людей осень – самое уютное время года. В это время хочется закутаться в теплое одеяло, смаковать горячее какао и смотреть атмосферные сериалы по вечерам.

Редакция Кино 24 подготовила подборку старых сериалов, которые прекрасно передают осеннюю атмосферу. Интересно, что некоторые люди любят пересматривать их каждый год, ведь сюжет совсем не надоедает.

"Девушки Гилмор"

Культовый сериал "Девушки Гилмор" вышел в 2000 году, а в 2016 году компания Netflix выпустила четырехсерийное продолжение, которое получило название "Девушки Гилмор: Год из жизни".

В сериале рассказывается о жизни матери и дочери, Лорелай и Рори Гилмор, а также других жителей вымышленного городка Старс Холлов (штат Коннектикут). Это история о любви, дружбе, семье, проблемах подростков и тому подобное.

"Девушки Гилмор" / Кадр из сериала

"Твин Пикс"

Американский сериал "Твин Пикс" легендарного режиссера Дэвида Линча вышел в 1990 году. События происходят в вымышленном городке Твин Пикс, что в штате Вашингтон, куда прибывает специальный агент ФБР Дейл Купер, чтобы расследовать убийство молодой девушки Лоры Палмер.

"Твин Пикс" / Фото Getty Images

"Милые обманщицы"

Сериал "Милые обманщицы", премьера которого состоялась в 2010 году, основан на серии романов американской писательницы Сары Шепард. Это история о четырех девушках, Спенсер Гастингс, Ханне Марин, Арие Монтгомери и Эмили Филдс, которые встречаются через год после загадочного исчезновения общей подруги. Впоследствии Элисон ДиЛорентис находят мертвой, а четверка начинает получать сообщения от анонима.

"Милые обманщицы" / Кадр из сериала

