3 сериала с высоким рейтингом, созданные по мотивам популярных видеоигр

Когда видеоигры адаптируют к сюжету известного фильма или сериала – это обычное дело, которым никого не удивишь. Зато лент по мотивам игр не так много, но и они заполоняют киноиндустрию в последнее время.

Кино 24 подобрал одни из самых популярных сериалов по мотивам видеоигр. Эти кинокартины были в топах рейтингов и получили немалое количество премий. Их стоит посмотреть даже в том случае, если вы не фанат той или иной игры.

"Одни из нас"

: приключения, постапокалиптика: США: Крейг Мезин, Ясмила Жбанич, Нил Дракманн: 8.7

Игра и сериал показывают историю контрабандиста Джоэла и его юную спутницу. Они пытаются выжить в мире, опустошенном из-за пандемии грибка. Зараженные им становятся людоедами. В страшных реалиях есть шанс на жизнь: 14-летняя девочка имеет иммунитет к инфекции, а значит после исследований может стать ключом для создания лекарств.

"Одни из нас": смотрите трейлер онлайн

Видеоигра The Last of Us стала одной из самых продаваемых, а сериал по ее сюжету получил 8 наград кинопремии Эмми. Второй сезон должен выйти в 2025 году.

"Ведьмак"

: Фэнтези, приключения: США, Польша: Томаш Багинский, Алик Сахаров: 8.0

Сериал снят не только по мотивам игры, но и романов Анджея Сапковского. История разворачивается во время, когда существуют волшебники, драконы и чудовища, а миром правят короли. Генри Кавилл сыграл главного героя Геральта. Это ведьмак, который обладает сверхъестественной силой и охотится на монстров. Его жизнь меняется, когда Геральту приходится защищать маленькое королевство и найти молодую правительницу, которую подло похитили.

"Ведьмак": смотрите трейлер онлайн

В прошлом году на Netflix стартовал 3 сезон сериала. Благодаря интересу к нему значительно выросли продажи видеоигры.

"Фоллаут"

: постапокалиптика, драма: США: Джонатан Нолан: 8.6

Совсем свежий нынешний сериал создан по мотивам игры Fallout. Сюжет разворачивается в США через 200 лет после ядерной войны с Китаем. Кино рассказывает о постапокалиптическом мире, где спасенным людям приходится выходить из своих убежищ. Главная героиня Люси решается выйти в мир, чтобы найти своего отца.

"Фоллаут": смотрите трейлер онлайн

Сценарий сериала не дублирует сюжет игры, а является дополнением. Здесь и юмор, и удачная экранизация. Первый сезон этого сериала вышел довольно успешным и получил популярность. Именно поэтому его продолжили на второй сезон.