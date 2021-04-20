Впервые в Marvel: компания представила трейлер к фильму о азиатском супергерое
Marvel пополнится новыми персонажами в 4 фазе киновселенной. Сейчас к выходу готовится фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" с азиатским супергероем, точно поразит всех зрителей.
Источник:24 канал
Захватывающий трейлер к экшену "Шан-Чи и легенда десяти колец" презентовали в понедельник, 19 апреля. Вслед за англоязычной версией ролика, появилось и видео с украинским дубляжом.
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"Шан-Чи и легенда десяти колец": сюжет и трейлер
Главный герой – искусный боец Шан-Чи, которого пытается завербовать террористическая организация "Десять колец". Оказывается, что ее главой является злодей Венву или Мандарин – отец супергероя, который с детства учил его боевых искусств, чтобы во взрослом возрасте сделать своим помощником.
Я 10 лет позволил тебе жить своей жизнью. И куда тебя это завело? Ты спрятался в моей тени. Я научил тебя противостоять опасным убийцам мира. Сын, теперь ты должен стать рядом со мной,
– предлагает отец Шан-Чи в трейлере.
Однако в супергероя другое мнение о деятельности "Десять колец" и он ни за что не хочет приобщаться к делу отца. Более того, Шан-Чи сделает все, чтобы остановить своего родственника с его коварными планами.
Зрителей ждет увлекательный экшен, что можно частично увидеть в трейлере. Шан-Чи сойдется в бою с опасными убийцами "Десяти колец", а потому противостояние смогут поразить всех любителей боевиков.
"Шан-Чи и легенда десяти колец": смотрите трейлер
Актеры фильма Marvel
К киновселенной Marvel присоединились топовые азиатские актеры:
- Сіму Лью
- Тони Люн
- Аквафин
- Мишель Ео
- Фала Чен
- Ронни Чиенґ и др.
Премьер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" войдет в 4 фазу киновселенной Marvel и выйдет на большие экраны после "Черной вдовы". Сначала релиз был запланирован на февраль 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса премьерные даты решили сместить. Ожидается, что украинские зрители увидят ленту в кинотеатрах с 2 сентября 2021 года.
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