Marvel пополнится новыми персонажами в 4 фазе киновселенной. Сейчас к выходу готовится фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" с азиатским супергероем, точно поразит всех зрителей.

Захватывающий трейлер к экшену "Шан-Чи и легенда десяти колец" презентовали в понедельник, 19 апреля. Вслед за англоязычной версией ролика, появилось и видео с украинским дубляжом.

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"Шан-Чи и легенда десяти колец": сюжет и трейлер

Главный герой – искусный боец ​​Шан-Чи, которого пытается завербовать террористическая организация "Десять колец". Оказывается, что ее главой является злодей Венву или Мандарин – отец супергероя, который с детства учил его боевых искусств, чтобы во взрослом возрасте сделать своим помощником.

Я 10 лет позволил тебе жить своей жизнью. И куда тебя это завело? Ты спрятался в моей тени. Я научил тебя противостоять опасным убийцам мира. Сын, теперь ты должен стать рядом со мной,

– предлагает отец Шан-Чи в трейлере.

Однако в супергероя другое мнение о деятельности "Десять колец" и он ни за что не хочет приобщаться к делу отца. Более того, Шан-Чи сделает все, чтобы остановить своего родственника с его коварными планами.

Зрителей ждет увлекательный экшен, что можно частично увидеть в трейлере. Шан-Чи сойдется в бою с опасными убийцами "Десяти колец", а потому противостояние смогут поразить всех любителей боевиков.