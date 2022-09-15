"Шантарам": вышел трейлер сериала, которого ждали 4 года – реакция фанатов

Apple TV показал трейлер одного из самых ожидаемых сериалов "Шантарам". Он снят по одноименному роману-бестселлеру австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса.

"Шантарам" создан совместно со Стивом Лайтфутом, являющимся исполнительным продюсером. Режиссером первых трех серий выступил номинант на премию Эмми Бхарата Наллури. Премьера намечена на 2022 год.

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"Шантарам": трейлер и сюжет

Отметим, что роман, по которому сняли сериал, вышел в свет в 2003 году. Сначала планировалось снять полнометражный фильм, однако съемки так и не начались. В 2018 году Apple сообщил, что работает над экранизацией романа, а автором сценария стал Эрик Уоррен Сингер. Через год в Австралии в штате Виктория началось съемка. Сериал будет иметь 10 эпизодов, четыре из которых снимет кинорежиссер Джастин Курзель.

По сюжету главный герой, он же бывший писатель и грабитель, бежит из тюрьмы и поселяется в Индии. Лин Форд стремится потеряться на многолюдных улицах Бомбея 1980-х годов, но, облегчая страдания бедных и отверженных, он проявляет мужество, обретает друзей и встречает неожиданную любовь. Кроме этого, его ждет довольно много приключений, а как он с ними справится – узнаем после премьеры.

Главные роли сыграли:

Чарли Ханним – Линн;

Ричард Роксбург – детектив Марти Найтингалем;

Александр Сиддиг - Кадер Хан;

Антония Деспла - Карла;

Радхика Апте – Кавита.

"Шантарам" 2022: смотрите трейлер

Где смотреть сериал

"Шантарам" выйдет 14 октября 2022 года на Apple TV+.

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