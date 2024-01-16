Я не хочу, чтобы люди плакали, – тяжелобольная Шеннен Догерти впервые заговорила о своих похоронах

Актриса из Голливуда Шеннен Догерти высказала свои мысли о собственных похоронах. В контексте своей борьбы с раком звезда определила, кого не хочет видеть на церемонии прощания.

Еще недавно стало известно, как Догерти борется с раком, а уже сейчас она поделилась откровенными подробностями. В частности, звезда сказала, что хочет быть кремированной, а ее прах смешать с прахом ее собаки и отца.

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Актриса Шеннен Догерти заговорила о своих похоронах

Шеннен отметила, что она знает множество людей, которые обязательно придут на ее похороны, но она не хотела бы, чтобы они приходили.

Я не хочу, чтобы они там были, потому что их причины для появления не самые веские. Я знаю несколько человек, которые не любят меня настолько, что придут на похороны,

– считает Догерти.

Актриса мечтает, чтобы ее похороны стали праздником любви – непринужденной обстановкой, где ее друзья и родные могли бы просто пообщаться между собой, вспомнить все, что хорошее было в их жизни, поделиться воспоминаниями.

Я не хочу, чтобы люди плакали или говорили фразы типа Слава Богу, что эта с*ка теперь мертва,

– отшутила Шеннен.

Также актриса дала согласие исполнителю своего завещания о том, чтобы часть ее праха была использована для создания ювелирного украшения.

Недавно Шеннен Догерти говорила о планах

Актриса высказывала мнение, что благодаря прогрессу в лечении рака у нее есть возможность прожить еще три-пять лет. Кроме того, она была уверена, что через пять лет появится больше возможностей в лечении и что ученые разработают новые препараты для борьбы с раком. Таким образом, звезда надеется на дальнейший прогресс медицины в борьбе с этой болезнью.

Кроме того, звезда Голливуда настолько оптимистично смотрела на свою жизнь, что даже, несмотря на 4 стадию рака, думала о том, чтобы стать мамой на фоне лечения онкологии.

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