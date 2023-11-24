Президент Владимир Зеленский отметил Шона Пенна орденом "За заслуги" III степени. Несмотря на высокую почетную награду, известный актер продолжает проявлять заинтересованность и поддержку Украины и ее героев.

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Шон Пенн хочет снять фильм о "Джусе"

Этим поделилась мать погибшего героя. Женщина рассказала, что недавно она встречалась со звездным актером и кинопродюсером Шоном Пенном в Киеве.

Он (Шон Пенн – 24 Канал) не только упомянул о своем друге "Джусе" в посвящении к фильму "Суперсила", но и готовит материал для документального фильма о нем,

– поделилась мать "Джуса".

Кроме того, женщина вспомнила своего сына и поделилась тем, каким добрым человеком он был.

Андрей, как никто другой, умел дружить, умел поддерживать контакт с очень интересными людьми. Все эти умения, эта дружба сработали во благо Украины в столь тяжелое время войны,

– рассказала мать погибшего героя Украины.

"Джус" трагически погиб в авиакатастрофе под Житомиром

Его не стало 5 августа 2023г. Тогда в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Двое других погибших пилотов – майор Сергей Проказин и майор Вячеслав Минка.

"Джус" служил 10 лет в Воздушных Силах. С начала полномасштабной войны он защищал небеса Украины и активно выступал за предоставление Украине истребителей F-16, подавая это послание перед американскими сенаторами.

В сентябре 2023 года Андрей стал первым украинцем, память которого была отмечена в Национальном музее авиации и космонавтики США.

Шон Пенн помогает Украине

В то время, когда агрессоры начали атаковать украинские города, актер находился в Украине. Он прибыл в столицу с целью документирования всех происходящих здесь событий и распространения правдивой информации о российских преступлениях. Кроме съемки документальной ленты, актер также помогает нашим пилотам истребителей получить помощь от США.

Это не слишком большой вопрос, это очень практичный вопрос. Если будет возможность поражать российские самолеты – это будет значительная помощь американским властям,

– заявил Шон.

Кроме того, Пенн побывал в Буче и Ирпене, где своими глазами увидел последствия преступных действий российских оккупантов.

Его службу для Украины отметил президент Владимир Зеленский.

Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне на Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. В скором времени всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!

– написал Зеленский после встречи со звездой.