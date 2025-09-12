Наши любимые актеры часто оказываются в реальной жизни не такими, какими мы себе их представляли. Некоторые из них болеют звездной болезнью, а некоторые просто имеют тяжелый характер, поэтому требуют к себе особого отношения.

В частности, среди голливудских актеров есть такие, с которыми не очень хотят иметь дело из-за скандалов, которые случались на съемочной площадке. В материале Кино 24 расскажем, кто эти звезды.

Смотрите также 5 новых детективных сериалов, которые будут держать в напряжении до последнего кадра

Кто из голливудских актеров имеет плохую репутацию?

Рассел Кроу

Чрезмерная эмоциональность и горячая натура могла привести Рассела Кроу к упадку его карьеры. Сегодня актер намного рассудительнее и спокойнее, он контролирует свои эмоции, однако так было не всегда. Известно, что раньше Рассел Кроу мог прибегать к физическим спорам.

Однажды он ударил работника отеля, бросив в него телефонную трубку из-за неудобств со связью. Также известно о большом количестве конфликтов с продюсерами. В частности, однажды на премии BAFTA из-за сокращения его речи он попал в конфликт с организаторами. К счастью, сегодня актер уже контролирует себя.

Кстати, читайте также о 3 известных актерах, которые умерли прямо на съемочных площадках – по ссылке.

Линдси Лохан

Линдси Лохан также ранее считалась одной из самых скандальных голливудских актрис. В частности, с актрисой не хотели иметь дела из-за скандалов, которые часто освещали иностранные СМИ. Это проблемы с законом, злоупотребление алкоголем и наркотиками, профессиональные трудности, скандалы в светской жизни. Актрису часто замечали в краже вещей и украшений на съемочных площадках.

Все это сильно повредило ее репутацию и карьеру. Однако, к счастью, сегодня актриса уже ведет более стабильную и спокойную жизнь.

Чарли Шин

Чарли Шин – это еще один скандальный голливудский актер, репутация которого сопровождается огромным количеством громких историй. В частности, его неоднократно обвиняли в скандалах на работе. Чарли уволили из сериала "Два с половиной человека", где он играл главную роль и был одним из самых высокооплачиваемых актеров.

Также его обвиняли в домашнем насилии в отношении партнерш, в агрессии, злоупотреблении наркотиками и алкоголем. Поэтому, конечно, с таким человеком продюсеры не хотят работать.