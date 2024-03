Наделали шума: 5 самых громких скандалов за всю историю Оскара

Через два дня состоится 96-я церемония вручения премии Оскар. На протяжении почти века кадры с этого мероприятия неоднократно освещался в СМИ. И часто это было связано с громкими скандалами на сцене.

Читайте в материале Кино 24, какие инциденты на сцене главной кинопремии года уже вошли в историю Оскара. Смотрите видео этих скандалов и вспомните себе, кто из известных актеров в свое время наделал шума.

Смотрите также Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

Самые громкие скандалы в истории Оскара

Голый мужчина на сцене

В 1974 году служба безопасности премии получила немало негативных отзывов. А все из-за того, что перед тем, как ведущий Дэвид Нивен пригласил легендарную актрису Элизабет Тейлор для объявления следующего лауреата Оскара, на сцене появился голый гей-правозащитник Роберт Опель.

Голый гей-правозащитник вышел на сцену Оскара: смотрите видео

Неправильное произношение имени

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Джон Траволта попал в курьезную ситуацию во время Оскара-2014. Актеру поручили пригласить на сцену певицу Идину Мензел для исполнения хита "Let It Go" из мультфильма "Ледяное сердце", но он неправильно произнес ее имя.

В исполнении актера Идина Мензел прозвучала как "Адель Дазим".

Я бил себя за это целый день!

– признал позже Траволта.

Джон Траволта неправильно назвал имя исполнительницы: смотрите видео

Уилл Смит ударил в лицо Криса Рока

Крис Рок неудачно пошутил о прическе жены Уилла Смита. При этом Джада Пинкетт Смит публично признавалась в борьбе с алопецией. Чтобы защитить жену, Уилл Смит выступил на сцену и дал ведущему пощечину по лицу. После этого он вернулся на свое место в зале и выразил протест: "Чтобы я больше не слышал имени моей жены из твоего грязного рта".

Уилл Смит ударил ведущего: смотрите видео

Оскорбление коренных народов Америки

Скандал на церемонии Оскар в 1973 году был исключительным. Марлон Брандо отметился получением награды за свою выдающуюся роль в культовом фильме "Крестный отец". Однако, когда его объявили, на сцену вышла Сачин Литтлфезер, одетая в национальный костюм, и выступила от имени актера.

Она прочитала письмо от Брандо, в котором указывалось, что он отказывается от награды в знак протеста. Причиной отказа стало то, как киноиндустрия относится к американским индейцам в телевидении и кино, а также "недавние события в Вундед-Ни".

В июне 2022 года Американская киноакадемия выслала Литтлфезер письмо с извинениями, которое было полностью объявлено во время "Вечеров с Сачин Литтлфезер" 17 сентября, за две недели до ее смерти.

Выступление Сачин Литтлфезер: смотрите видео

Неправильное объявление результатов

Во время церемонии 2017 года Уоррен Битти и Фей Данаей, после вскрытия конверта с названием фильма, получившего награду за лучший фильм, анонсировали победителем мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Позже оказалось, что произошла ошибка, и правильный лауреат – фильм "Лунный свет". Организаторы кинопремии попали под волну критики и обвинений.

Инцидент 2017 года: смотрите видео

Совсем скоро в истории Оскара будет еще одна звездная церемония. Новых победителей мы узнаем уже в ночь на 11 марта.

Кстати, украинские зрители смогут просматривать трансляцию на Общественное Культура.

Включайте телеканал или сайт Общественное Культура: в 0:30 по киевскому времени стартует трансляция красной дорожки, а в 1:00 начнется церемония награждения.