Скарлетт Йоханссон – 37: 5 фильмов с фантастической блондинкой

Скарлетт Йоханссон – одна из самых оплачиваемых голливудских актрис. Она считает, что это благодаря участию в супергеройском боевике "Мстители" от студии Marvel. Однако актриса отличилась не только в супергеройской франшизе. Редакция Кино 24 подготовила подборку из пяти замечательных фильмов с участием актрисы, которая 22 ноября отмечает свои 37 лет.

"Трудности перевода" (2003)

Одним из главных фильмов нулевых стала лента "Трудности перевода", которую заслуженно считают выдающейся для молодого режиссера Софии Копполы. Дуэт пожилого и расслабленного Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон запомнился многим зрителям своей необычностью и гармоничностью.

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Оба как настоящие аутсайдеры презирают социальные игры и этикет, теряются в церемониях и не могут понять, зачем они оказались в Токио в статусе чужестранцев. Они рады встретить родственную душу, с которой можно перекинуться словцом на родном языке.

Трейлер "Трудности перевода": смотрите видео онлайн

"Вики Кристина Барселона" (2008)

Две американки Вики и Кристина приезжают в Барселону, чтобы провести чудесное лето. Они давно дружат и схожи практически во всем, кроме отношения к любви. Вики – скоро собирается замуж, она ценит в отношениях стабильность, спокойствие, доверие друг к другу. Кристина – наоборот, для нее любовь – это ураган страсти, который налетит внезапно, перевернет весь мир, а затем так же быстро исчезнет.

Совсем скоро обе героини знакомятся с харизматичным испанцем Хуаном Антонио, после чего все трое погружаются в интересное и увлекательное эмоциональное путешествие.

Трейлер "Вики Кристина Барселона": смотрите видео онлайн

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"Престиж" (2006)

Лондон на рубеже XIX-XX веков. Два известных фокусника, Роберт Энджер и Альфред Борден, когда-то были приятелями, но после несчастного случая, произошедшего прямо во время выступления, их сотрудничеству пришел конец. Теперь они не просто конкуренты, а враги. Как в любимом мастерстве, так и в личной жизни.

Лучшим трюком того времени стало "перемещение человека", но у каждого фокусника свой способ выполнения одного и того же номера. Борден первым разрабатывает схему эффектного "перемещения", которую не так просто уличить. Теперь Энджер не может спать спокойно. Он посылает к Бордену свою помощницу, поручив ей хитростью выманить секрет. А если этого будет мало – Энджер готов рискнуть всем ради победы.

Трейлер "Престиж": смотрите видео онлайн

"Побудь в моей шкуре" (2013)

Действие разворачивается в Шотландии, где однажды появляется существо, которое пришло буквально из ниоткуда. Оно вселяется в тело обольстительной брюнетки с алой помадой. Эта девушка ежедневно ездит по трассе Эдинбург-Глазго, подбирая случайных попутчиков.

Конечно, пышногрудая красотка с зелеными глазами не может не привлечь внимание автостопщиков, которые с удовольствием соглашаются на ее предложение подвезти. Однако, подобрав очередную жертву, красавица парализует несчастного и использует в своих целях…

Фильм принимал участие в 70-м Венецианском кинофестивале и, безусловно, вызвал удивление и ажиотаж публики.

Трейлер "Побудь в моей шкуре": смотрите видео онлайн

"Страсти Дон Жуана" (2013)

Главный герой Джон Мартелло проводит жизнь в наглой лени: зависает с друзьями, смотрит фильмы для взрослых, а по ночам ходит по клубам, где ищет себе подружку на ночь, дольше женщины у него не задерживаются.

Так он и жил, совсем ни о чем не беспокоясь, пока не встретил Барбару (Скарлетт Йоханссон). Девушка оказалась столь же загадочной, сколь и красивой. И Джон впервые в жизни понял, что готов немного постараться ради встречи с ней.

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Барбара обожает голливудские мелодрамы и Джон делает вид, что тоже в восторге от сладких историй любви. Она испытывает его снова и снова, не подпуская к себе, пока не убедится, что он именно тот, кто ей нужен. И Джон втягивается в ее игру. Но однажды Барбара застает Джона за немыслимым, по ее мнению, делом – просмотром фильмов для взрослых. Джону придется постараться объяснить ей, кто он на самом деле.

Трейлер "Страсти Дон Жуана": смотрите видео онлайн