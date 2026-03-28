Новый сериал с непревзойденной Николь Кидман, который можно посмотреть за выходные

11 марта на Amazon Prime Video вышел криминально-драматический сериал "Скарпетта" с Николь Кидман в главной роли. Он снят на основе одноименной серии книг американской писательницы Патрисии Корнвелл.

Больше о сериале расскажет 24 Канал.

О чем сериал "Скарпетта"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.9/10

В сериале рассказывается о докторе Кей Скарпетте. Она возвращается на должность судебно-медицинского эксперта Вирджинии после увольнения, которое произошло несколько лет назад.

Возвращение главной героини должно было открыть новую главу в ее жизни и жизни ее мужа Бентона Уэсли. Однако первое новое дело женщины ставит под угрозу ее карьеру.

Через несколько часов после возвращения на работу Кей неожиданно просыпается от звонка. Возле железнодорожных путей нашли связанное и обнаженное тело женщины. Скарпетту и детектива в отставке Пита Марино беспокоит поразительное сходство этого дела с делом из их прошлого.

"Скарпетта": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто из актеров сыграл в сериале?

Именно роль Кей Скарпетты сыграла Николь Кидман, а вот ее мужа на экране воплотил Саймон Бейкер. Кстати, звезд подозревают в романе. Инсайдер рассказал, что бывший муж актрисы, кантри-певец и композитор Кит Урбан, опустошен из-за этих слухов, ведь после их развода прошло немного времени.

Также в сериале снялись:

Рози Макьюэн – молодая Кей

Джейми Ли Кертис – Дороти, старшая сестра Кей

Аманда Риетти – молодая Дороти

Бобби Каннавале – Пит Марино, муж Дороти

Джейк Каннавале – молодой Пит

Хантер Перриш – молодой Бентон

Ариана Дебос – Люси Фаринелли-Ватсон

Саванна Люмар – молодая Люси

Кстати,, как пишет Deadline, Prime Video официально заказал два сезона сериала "Скарпетта".

