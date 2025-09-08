Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал. Сегодня все поклонники королевской семьи чтят память королевы.

Если вы не знаете, какую ленту выбрать для просмотра в этот день, то сериал "Корона" станет идеальным вариантом. В материале Кино 24 рассказываем подробности о ленте.

Почему стоит смотреть сериал "Корона"?

Если вы в поиске интересного сериала на вечер, который можно посмотреть после тяжелого рабочего дня, то лента "Корона" может стать идеальным выбором. Это биографический, исторический, драматический телесериал, который создал Питер Морган. Ленту можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix, где она долгое время была лидером самых популярных сериалов.

Сериал выходил с 2016 по 2023 год и на сегодня он имеет очень высокие рейтинги на сайте IMDb, в частности 8,6 балла.

В центре сюжета история принцессы Елизаветы, которая в 1947 году вышла замуж за молодого Филиппа Маунтбеттена. Еще тогда молодая Елизавета не могла представить себе, что ее ждет через два года после трагической смерти отца. Ей пришлось возглавить Соединенное королевство. На плечи Елизаветы упало огромное количество обязанностей, на которые она не рассчитывала. Кинотворцы стремились показать историю королевской семьи и все, что пришлось пережить монаршей семье.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

Большинство зрителей, которые посмотрели ленту, отмечают, что это просто роскошный сериал с невероятными актерами. Поскольку королева Елизавета II является знаковой фигурой, то о ее жизни хочется смотреть и поглощать каждую с большим удовольствием. Конечно, трудно не отметить качественную съемку и музыкальное сопровождение, который есть в сериале. Лента насчитывает невероятно количество престижных наград в частности премию Золотой глобус в ключевых номинациях.

Какие еще сериалы о королевской семье можно посмотреть?

Если же вы просмотрели уже все сезоны из сериала "Корона" и в поиске другой ленты о монаршей семье, то у нас есть для вас отличные варианты:

"Королева" (2006)

"Виктория" (2016 – 2019)

"Фаворитка" (2018)

"Гарри и Меган" (2022)

"Королевский эксклюзив" (2024)

Выбирайте своего фаворита и окунитесь сегодня в историю о королевской семье, которая захватит вас своей драматической историей на основе реальных событий.