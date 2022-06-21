Соавтора фильмов о Бонде обвинили в сексуальных притязаниях: сценариста задержали в Италии

Обладатель премии Оскар, канадский сценарист и режиссер Пол Хаггис попал в скандал. Его обвиняют в сексуальном насилии. На днях продюсер был задержан в Италии.

Впервые Хаггис обвинили в сексуальном насилии в 2018 году. Тогда сценарист отверг обвинения, несмотря на то, что были доказательства жертв. Позже еще три женщины выступили с обвинениями Хаггиса в притязаниях.

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Пола Хаггиса обвинили в сексуальном насилии

19 июня 2022 года Хаггис был арестован на юге Италии по обвинению в том, что у него был секс без согласия с молодой иностранкой. Известно, что канадский продюсер два дня смешивал женщину с сексом. Это произошло во время фестиваля Allora Fest, в Остуне.

Потом сам Хаггис отвез женщину в аэропорт и там оставил. Пострадавшую увидели в тяжелом психологическом и физическом состоянии. Ей оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Врачи подтвердили, что женщина подверглась сексуальному насилию.

Потерпевшая от насилия женщина оформила официальную жалобу. Она разговаривала с правоохранительными органами и рассказала, что два дня тому назад познакомилась с Полом.

Сценарист Пол Хаггис снова отрицает все обвинения.

Напомним, 62-летний актер Кевин Спейси также обвиняется в сексуальных преступлениях в период с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Звезде сериала "Карточный дом" также были предъявлены обвинения в принуждении человека к сексу с проникновением без согласия партнера. В настоящее время Спейси отрицает обвинения.