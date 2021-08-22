Это произошло 21 августа во время церемонии закрытия фестиваля. Свою ошибку мужчина объяснил "смущением" из-за атмосферы мероприятия.
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"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!"
80-летний режиссер из Великобритании Терри Гиллиам на Одесском кинофестивале получил "Золотого Дюка" – за вклад в киноискусство. В речи после этого мужчина почему-то с умилением начал благодарить Россию.
Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!
– воскликнул он со сцены.
После такого смелого заявления в зале на мгновение воцарилась тишина – очевидно, люди не могли поверить, что такое услышали. А ведущая мероприятия Янина Соколова сразу режиссера исправила:
- "Украина! Вы должны знать – Россия это не Украина".
Только тогда режиссер понял, что ошибся – и попытался извиниться:
- "Это моя проблема, я немного смущен Россией... Я немного смущен Украиной!"
После новой оговорки Гиллиама ведущая уже не стала его исправлять.
- Она просто обратилась к залу: "Слава Украине! Слава нации!"
- И зал отозвался: "Героям слава! Смерть врагам!"
"Спасибо, Украина" таки прозвучало
В конце церемонии партнер фестиваля, который помогал договориться с Гиллиамом о приезде, попытался объяснить ошибку режиссера.
- Мол, много известных фильмов создали в Одессе во времена СССР, что могло запутать гостя.
Впоследствии на странице фестиваля в фейсбуке появилось видео с обращением Терри Гиллиама, в котором он таки поблагодарил именно Украину.
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