Это произошло 21 августа во время церемонии закрытия фестиваля. Свою ошибку мужчина объяснил "смущением" из-за атмосферы мероприятия.

К слову Одесский кинофестиваль 2021: объявлены победители

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!"

80-летний режиссер из Великобритании Терри Гиллиам на Одесском кинофестивале получил "Золотого Дюка" – за вклад в киноискусство. В речи после этого мужчина почему-то с умилением начал благодарить Россию.

Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!

– воскликнул он со сцены.

После такого смелого заявления в зале на мгновение воцарилась тишина – очевидно, люди не могли поверить, что такое услышали. А ведущая мероприятия Янина Соколова сразу режиссера исправила:

"Украина! Вы должны знать – Россия это не Украина".

Только тогда режиссер понял, что ошибся – и попытался извиниться:

"Это моя проблема, я немного смущен Россией... Я немного смущен Украиной!"

После новой оговорки Гиллиама ведущая уже не стала его исправлять.

Она просто обратилась к залу: "Слава Украине! Слава нации!"

И зал отозвался: "Героям слава! Смерть врагам!"

"Спасибо, Украина" таки прозвучало

В конце церемонии партнер фестиваля, который помогал договориться с Гиллиамом о приезде, попытался объяснить ошибку режиссера.

Мол, много известных фильмов создали в Одессе во времена СССР, что могло запутать гостя.

Впоследствии на странице фестиваля в фейсбуке появилось видео с обращением Терри Гиллиама, в котором он таки поблагодарил именно Украину.

Справка: Терри Ґиллиам – сценарист, мультипликатор, комедийный актер (участник знаменитой британской группы "Монти Пайтон") и режиссер.