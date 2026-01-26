Чтобы разбудить воспоминания: забытые украинские сериалы, которые стоит посмотреть

Понятие забытых сериалов не всегда свидетельствует о том, что они припали пылью и их больше никто не пересматривает. Просто часто так бывает, что что-то новое вытесняет старое, но это вовсе не означает, что теряется сразу и ценность.

О таких лентах перестают чаще писать или говорить, однако при упоминании – у всех возникает желание снова пересмотреть любимую историю. 24 Канал расскажет о тех украинских сериалах, которые когда-то были на слуху, а сегодня остаются несколько позади других новинок.

"Первые ласточки", 2019

Рейтинг IMDb: 8,0

Это украинский молодежный телесериал-антология. Каждый сезон – самостоятельный мини-сериал с собственными героями и их уникальными историями. Например, первые два сезона совместно объединяет загадочный антагонист "Друг".

В первом сезоне рассказывается о подростках в школе, второй – университетские будни факультета журналистики.

Сериал также можно воспринимать как триллер или детектив, ведь в сюжете переплетены убийства и расследования. В ленте раскрывают не только запутанные истории жизни, но и тайны сверстников главных героев. Кроме того, во всех сезонах поднимаются важные социальные вопросы.

"Первые ласточки" 2019: смотрите трейлер сериала онлайн

"Секс, Инста и ВНО", 2021

Рейтинг IMDb: 6,2

Еще один сериал о подростках, который поднимает темы, через которые проходил каждый: первый секс, буллинг в школе, ВНО и прыщи.

Саша Моцак – еще утром она была самой популярной девушкой в школе, но к вечеру все изменилось. У нее появилась конкурентка, которая не остановится перед ничем, пока все в школе не начнут считать ее лучше Саши.

"Секс, Инста и ВНО": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мама", 2022

Рейтинг IMDb: 7,1

Восьмисерийный драматический сериал, который посвящен событиям, происходивших на оккупированном Донбассе в 2014 году. История рассказывает о Нине Петровне – жительнице Житомира, которая отпустила единственного сына Василия на войну. Но случилась беда. Парня взяли в плен, а мать, несмотря на риск, отправляется на поиски сына.

"Мама": смотрите онлайн первую серию сериала

"Век Иакова", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Исторический мини-сериал с четырьмя эпизодами, экранизирован по одноименному роману Владимира Лиса.

В основе сюжета – простой украинский крестьянин, который пережил серьезные испытания судьбой. Зрителям показывают многогранность жизни, любовь и польское господство на Западе, нашу культуру и историю Украины.

"Век Иакова": смотрите первую часть онлайн

