Сериал преимущественно основывается на комиксах "Тайное вторжение" от Marvel Comics и является первым телевизионным проектом пятой фазы Киномира Marvel. Сэмюэль Л. Джексон и Бен Мендельсон вернутся в свои привычные роли Ника Фьюри и Талоса.

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"Тайное вторжение": дата премьеры, сюжет и трейлер

Работа над созданием сериала началась в сентябре 2020 года, когда наняли сценариста Кайла Брэдстрита, а Джексона закрепили за главной ролью. "Тайное вторжение" будет состоять из шести серий, которые выйдут на Disney+ 21 июня 2023 года.

Кроме Джексона и Мендельсона, в сериале сыграли следующие актеры:

Коби Смолдерс;

Мартин Фриман;

Дон Чидл;

Оливия Колман;

Дермот Малруни и другие.

В сериале Джексон узнает о тайном вторжении фракции Скрулл на Землю, которые способны изменять свою форму. Фьюри объединяется со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и Скрулла Талоса, устроившего к тому времени жизнь на Земле.

Важно. Marvel около 4-х месяцев переснимал "Тайное вторжение" из-за войны в Украине. В сериале авторы убирали все упоминания о России.

Первый трейлер "Тайного вторжения" дебютировал на выставке D23 Expo 2022. В трейлере показаны Дон Чидл, Сэмюэл Л. Джексон и Колби Смолдерс, борющиеся с вторжением. Мы также видим фрагменты драматических выступлений Бена Мендельсона и Оливии Колман.

"Тайное вторжение": смотрите трейлер