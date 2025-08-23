После начала полномасштабного вторжения немало мировых звезд поддержали Украину, распространяли информацию о войне и приобщались к помощи. Некоторые из них даже приехали во Львов или Киев. Однако некоторые из кумиров оказались разочарованием.

Среди турецких актеров оказались любители России. Они посещали страну-агрессора во время войны или же проявили молчаливую и равнодушную позицию, пишет Кино 24.

Бурак Озчивит

В 2014 году звезда сериалов "Великолепный век", "Королек – птичка певчая" дал интервью Осадчей и рассказывал ей, как важен мир. Но во время полномасштабной войны он закрыл глаза на кровопролитную войну, которую начала Россия.

Актер несколько раз приезжал в страну-агрессора и даже решил сняться в тамошнем новогоднем фильме. Очевидно, что рубли стали для него важнее человечности и репутации.

Ханде Эрчел

Турецкая звезда и актриса популярного сериала "Постучи в мою дверь" для многих украинцев была кумиром, но стала очередным разочарованием. В начале 2025 года она приехала в Россию, где вместе с партнером по съемкам Барышем Ардучем презентовала фильм "Оставь это ветру". Это был ее первый визит в страну-агрессора.

Хафсанур Санджактутан

Звезда сериала "Чукур" ("Яма") – восходящая знаменитость турецкого кинематографа. Однако ее слава омрачилась выбором поехать в Россию во время полномасштабной войны. Она вместе с коллегами появилась на музыкально-футбольном фестивале.