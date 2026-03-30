Ханде Эрчел – известная турецкая актриса, к которой бешеная популярность пришла с сериалом "Постучись в мою дверь". Однако есть несколько но. Звезда во время войны в Украине без проблем ездит в страну-оккупантку и ни разу не осудила действия России. Кроме того, она даже пробует общаться на русском и еще и поддерживает связь с пропутинскими знаменитостями.

Поскольку актриса уже много где снялась, а такая ее равнодушная позиция не может остаться без внимания, 24 Канал рекомендует к просмотру другие сериалы, где Ханде Эрчел нет в списке актеров.

"Сила любви Ферихи", 2011 – 2012

Рейтинг IMDb: 5,6

Фериха – девушка из бедной семьи, которая прилагает все усилия, чтобы поступить в вуз в турецкой столице.

Однажды судьба сводит ее с богачом Эмиром, однако она не решается рассказать о своем происхождении. Когда Фериха притворяется богачкой, то ставит под угрозу не просто доверие, но и отношения.

"Королек – птичка певчая", 2013 – 2014

Рейтинг IMDb: 7,4

Это сериал в свои руки стал культовым. Фериде – сирота, ведь ее родители очень рано умерли. Ей пришлось переехать к единственным родственникам, где она влюбляется в сына тети, однако не получает взаимности. Помогут ли трагические события и постоянные испытания понять паре, что они созданы друг для друга?

"Ветер любви", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейян – прекрасная девушка, которая много лет страдала от жестокого и несправедливого отношения от своих близких людей. Когда она знакомится с Мираном, то еще не знает, что ее жизнь больше никогда не будет такой, как раньше.

Брак, построенный на обмане, постепенно превращается в настоящее чувство. И прошлое, которое полно лжи и ненависти, грозит разрушить все.

"Письма из прошлого", 2025

Рейтинг IMDb: 5,4

В основе сюжета – Элиф, молодая женщина, которая случайно находит старые письма, принадлежавшие ее матери. Оказывается, что в них хранятся давние тайны и нераскрытые истории о людях из школьного литературного клуба 2003 года.

Она начинает искать авторов каждого письма, чтобы составить полную картину правды – истории дружбы, любви, боли и искупления, разворачивающихся между прошлым и настоящим.

