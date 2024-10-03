От легенды до разочарования: 3 фильма с Уиллом Смитом, который опозорился из-за дружбы с Diddy

Уилл Смит – одна из самых ярких звезд Голливуда, актер, который стал легендой кинематографа благодаря своим незабываемым ролям и харизме. Он трижды номинировался на премию Оскар и получил ее, а также другие престижные награды, завоевывая любовь миллионов зрителей по всему миру. Однако недавно актер оказался в центре громкого скандала, который шокировал его поклонников.

Уилл Смит был причастен к неприятным событиям, связанных с рэпером Diddy, которого обвиняют в серьезных преступлениях. Тем не менее его карьера насчитывает множество фильмов, которые стали знаковыми для многих поколений. В материале Кино 24 предлагаем вспомнить, какие именно ленты сделали Смита легендой и почему его талант и харизма завоевали сердца поклонников.

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Фильмы с Уиллом Смитом

"Я – легенда"

На Земле вспыхнул неизвестный вирус, нанесший сокрушительный удар по человечеству. За считанные дни он унес жизни половины населения, оставив на планете лишь руины прежнего мира. Те, кто уцелел, оказались измененными: вирус превратил их в кровожадных вампиров, лишенных человеческих черт и управляемых голодом. В этом новом, ужасном мире царит, беспорядок, а страх и насилие стали нормой.

Однако среди всего этого хаоса остался один единственный человек, который обладает иммунитетом к вирусу. Он является последней надеждой для человечества, но его жизнь стала настоящим испытанием. Каждую ночь ему приходится отбиваться от нападений вампиров, которые непрерывно окружают его в опустошенном городе. Темнота становится его врагом, а каждый звук – сигналом опасности. Он вынужден быть на чеку, ведь в этой новой реальности любая ошибка может стоить ему жизни.

"Я – легенда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люди в черном"

Только избранные знают правду, что скрывается под завесой повседневности. Люди в черном, загадочная организация, охраняют самую защищенную тайну мира: наша планета кишит пришельцами. Некоторые из них живут среди нас, мирно сосуществуя с людьми, в то время, как другие являются угрозой, нуждающейся в нейтрализации. От них зависит безопасность Земли, и именно с этой задачей сталкиваются двое лучших агентов – Джей и Кей.

"Люди в черном": смотрите онлайн трейлер фильма

Джей, молодой и полный энергии, только начинает свой путь в этой таинственной организации. Его захватывает уникальный мир, открывающийся перед ним, однако он еще не знает всех опасностей, которые ждут его. Кей, опытный и хладнокровный агент, является его учителем и наставником. Он знает, как бороться с разнообразными инопланетными существами, но даже его опыт может оказаться недостаточным, когда на Землю прибывает новая угроза.

"Али"

Фильм предлагает зрителям художественное описание десяти лет из жизни Мухаммеда Али – не только великого боксера, но и чрезвычайно значимой фигуры в истории борьбы за права человека. Он стал символом мужества, выносливости и принципиальности, воплощая в себе образ борца за справедливость в сложное время.

Мухаммед Али, известный своими незабываемыми поединками на ринге, является ярким примером того, как спорт может быть мощным инструментом для социальных изменений. Однако, несмотря на то, что фильм касается бокса, в основе показывается конфликт между личными убеждениями Али и позицией государства. Он выступает против системы, которая пытается заставить его отказаться от своих принципов, и не идет на компромиссы, даже под давлением государственной машины.

"Али": смотрите онлайн трейлер фильма

Легендарные роли, которые он сыграл, остаются в памяти зрителей даже несмотря на огласку и скандалы, в которые попал Уилл Смит.