Ирина Мохова вместе со своим мужем Александром Моховым поддерживают российских оккупантов. Свою позицию объясняют тем, что любят россию, даже после того, как она уже полгода убивает их же граждан.

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Ирина Мохова предала Украину и поддерживает войну, которую начала россия

Об этом сообщил ее супруг в разговоре с российскими пропагандистами.

Мы с моей женой за нашу страну. Они – за свою. Но мы умные люди, есть понимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Для меня Украина как вторая Родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я велик патриот своей страны. Я безумно люблю россию. И моей жене, которая тоже стала русской, очень нравится россия,

– сказал путинист.

После полугода героического противостояния украинской армии и ужасающих поступков, изнасилований, террора российских военных, они заявили, что "за мир" и "не против Украины". Известно также, что родители и сестры Моховой вынуждены были в начале войны бежать из дома и искать убежища в других странах. Несмотря на все, зверства оккупантов на родной земле не убедили актрису в агрессии и циничности россии. Напротив – она предложила своим родным переехать в россию.

К счастью, родные "украинской" актрисы еще в здравом уме и все-таки не согласились выехать в россию.



Предательница Ирина Мохова с мужем / Фото из соцсетей

Что известно об Ирине Мохове (Огородник)

Родилась в 1991 году в городе Вараш Ровенской области. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (2007 – 2012 годы). Сыграла в таких мелодраматических сериалах: