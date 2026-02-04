7 украинских актеров, которые снимались для фильмов и сериалов от Netflix

Украинские актеры уже давно активно проявляют себя на высоком уровне в сфере кино. Многие из них уже снялись в фильмах и сериалах от Netflix.

Некоторые появились в эпизодических ролях, а некоторых можно увидеть в важных образах. В материале 24 Канала рассказываем, кто именно из украинских звезд появлялся на Netflix и в каких фильмах или сериалах.

Кто из украинских актеров появился на Netflix?

Одним из таких примеров стал Александр Рудинский, который сыграл роль так называемого "Безглазого бандита" в историческом сериале "Декамерон". Александр Рудинский является одним из самых популярных молодых украинских актеров, а работа с Netflix дала ему еще больше узнаваемости.

Не менее приятной неожиданностью для украинских зрителей стало появление Мишель Андраде в популярном сериале "Корона". В шестом сезоне она исполнила эпизодическую роль горничной на яхте. Хотя появление было коротким, участие в таком масштабном проекте стало важным шагом в ее актерской карьере.

Также в сериале "Один день" можно увидеть украинскую актрису Елизавету Цилык, которая сыграла работницу кафе.

Еще одним украинцем в проектах Netflix стал Руслан Хомив. Он снялся в эпизодической роли в американском сериале "Чудовище: История Эда Гина", который рассказывает об известном серийном убийце. Несмотря на небольшую роль, участие в такой громкой криминальной драме является значительным достижением для актера.

Обсуждение в украинском медиапространстве вызвало и появление Дарьи Панченко в сериале "Эмили в Париже". Актриса исполнила эпизодическую роль, которая вызвала возмущение среди украинцев из-за неоднозначного изображения персонажа и контекста сцены.

Особое место среди украинских актеров на Netflix занимает Алина Смоляр, которая исполнила главную роль в эпизоде "Джибаро" анимационного сериала "Любовь, Смерть и Роботы". Ее персонаж стал центральной фигурой эмоциональной и визуально удивительной истории, которая получила немало одобрительных отзывов зрителей и критиков.

Кроме того, украинская певица и актриса Алина Гросу появилась в одном из эпизодов сериала о братьях Менендес – "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов".